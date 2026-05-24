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L’avis tranché de Tommy Paul sur une règle du tennis : « Je ne pense pas que les fina­listes devraient rece­voir des trophées et prendre la parole devant tout le monde »

Par
Thomas S
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Battu il y a quelques heures en finale de l’ATP 500 de Hambourg par l’épa­tant Ignacio Buse, Tommy Paul était de passage devant la presse ce dimanche avant ses débuts à Roland‐Garros.

Visiblement encore remonté, l’Américain a expliqué la règle qu’il serait prêt à modi­fier dans le tennis. Et c’est assez original.

« Je ne pense pas que les fina­listes devraient rece­voir des trophées et monter sur scène pour prendre la parole devant tout le monde. Je ne connais pas beau­coup de sports où l’on fait ça », a déclaré l’ac­tuel 26e mondial qui ouvre un vrai débat sur cette pratique en vigueur depuis des décennies. 

Publié le dimanche 24 mai 2026 à 17:07

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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