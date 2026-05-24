Battu il y a quelques heures en finale de l’ATP 500 de Hambourg par l’épatant Ignacio Buse, Tommy Paul était de passage devant la presse ce dimanche avant ses débuts à Roland‐Garros.
Visiblement encore remonté, l’Américain a expliqué la règle qu’il serait prêt à modifier dans le tennis. Et c’est assez original.
« Je ne pense pas que les finalistes devraient recevoir des trophées et monter sur scène pour prendre la parole devant tout le monde. Je ne connais pas beaucoup de sports où l’on fait ça », a déclaré l’actuel 26e mondial qui ouvre un vrai débat sur cette pratique en vigueur depuis des décennies.
Publié le dimanche 24 mai 2026 à 17:07