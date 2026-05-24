Battu il y a quelques heures en finale de l’ATP 500 de Hambourg par l’épa­tant Ignacio Buse, Tommy Paul était de passage devant la presse ce dimanche avant ses débuts à Roland‐Garros.

Visiblement encore remonté, l’Américain a expliqué la règle qu’il serait prêt à modi­fier dans le tennis. Et c’est assez original.

« Je ne pense pas que les fina­listes devraient rece­voir des trophées et monter sur scène pour prendre la parole devant tout le monde. Je ne connais pas beau­coup de sports où l’on fait ça », a déclaré l’ac­tuel 26e mondial qui ouvre un vrai débat sur cette pratique en vigueur depuis des décennies.