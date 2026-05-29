Après avoir perdu Alexandre Blockx d’une façon un peu inattendu, le tennis belge a retrouvé des couleurs avec cet exploit réalisé par Collignon.
Vainqueur en 3 sets (6−4, 7–5, 6–4) de Ben Shelton, le Belge a son destin en main dans une partie de tableau très ouverte.
En conférence de presse, il est revenu sur son « craquage » lors de l’interview mené de main de maiyre par Caroline Garcia.
Increíble momento de Collignon.— José Morón (@jmgmoron) May 28, 2026
El belga rompe a llorar tras una de esas victorias que pueden cambiar su carrera. https://t.co/2JfHOCls6B
« Je ne voulais pas craquer. Mais c’est arrivé d’un coup. Je pense que c’est le fait d’avoir tous mes proches, de les voir pendant l’interview. Il y avait mon frère et mon papa. Malheureusement, ma copine n’était pas là. Sinon, pour le reste, il y avait pas mal de mes cousins, vraiment tous mes proches. Évidemment, quand tu fais un truc comme cela et que tu le partages avec les gens que tu vois au quotidien, qui te sont chers, avec lesquels tu passes de bons moments, c’était incroyable. Je n’ai pas su contrôler mes émotions. Au final, ça fait du bien dans le tennis de voir qu’il n’y a pas non plus que des robots. Il y a des gens qui vivent le truc à fond et pas mal d’émotions. Parfois, tu n’arrives pas à retenir ce que tu ressens. Au final, c’était un bon moment et très content d’avoir partagé cela avec eux »
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 08:16