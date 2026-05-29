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Le Belge Raphael Collignon vain­queur surprise de Shelton en larmes : « Je ne voulais pas craquer mais c’est arrivé d’un coup »

Par
Laurent Trupiano
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Après avoir perdu Alexandre Blockx d’une façon un peu inat­tendu, le tennis belge a retrouvé des couleurs avec cet exploit réalisé par Collignon. 

Vainqueur en 3 sets (6−4, 7–5, 6–4) de Ben Shelton, le Belge a son destin en main dans une partie de tableau très ouverte. 

En confé­rence de presse, il est revenu sur son « craquage » lors de l’in­ter­view mené de main de maiyre par Caroline Garcia.

« Je ne voulais pas craquer. Mais c’est arrivé d’un coup. Je pense que c’est le fait d’avoir tous mes proches, de les voir pendant l’in­ter­view. Il y avait mon frère et mon papa. Malheureusement, ma copine n’était pas là. Sinon, pour le reste, il y avait pas mal de mes cousins, vrai­ment tous mes proches. Évidemment, quand tu fais un truc comme cela et que tu le partages avec les gens que tu vois au quoti­dien, qui te sont chers, avec lesquels tu passes de bons moments, c’était incroyable. Je n’ai pas su contrôler mes émotions. Au final, ça fait du bien dans le tennis de voir qu’il n’y a pas non plus que des robots. Il y a des gens qui vivent le truc à fond et pas mal d’émo­tions. Parfois, tu n’ar­rives pas à retenir ce que tu ressens. Au final, c’était un bon moment et très content d’avoir partagé cela avec eux »

Publié le vendredi 29 mai 2026 à 08:16

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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