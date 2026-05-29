Après avoir perdu Alexandre Blockx d’une façon un peu inat­tendu, le tennis belge a retrouvé des couleurs avec cet exploit réalisé par Collignon.

Vainqueur en 3 sets (6−4, 7–5, 6–4) de Ben Shelton, le Belge a son destin en main dans une partie de tableau très ouverte.

En confé­rence de presse, il est revenu sur son « craquage » lors de l’in­ter­view mené de main de maiyre par Caroline Garcia.

Increíble momento de Collignon.



El belga rompe a llorar tras una de esas victo­rias que pueden cambiar su carrera. https://t.co/2JfHOCls6B — José Morón (@jmgmoron) May 28, 2026

« Je ne voulais pas craquer. Mais c’est arrivé d’un coup. Je pense que c’est le fait d’avoir tous mes proches, de les voir pendant l’in­ter­view. Il y avait mon frère et mon papa. Malheureusement, ma copine n’était pas là. Sinon, pour le reste, il y avait pas mal de mes cousins, vrai­ment tous mes proches. Évidemment, quand tu fais un truc comme cela et que tu le partages avec les gens que tu vois au quoti­dien, qui te sont chers, avec lesquels tu passes de bons moments, c’était incroyable. Je n’ai pas su contrôler mes émotions. Au final, ça fait du bien dans le tennis de voir qu’il n’y a pas non plus que des robots. Il y a des gens qui vivent le truc à fond et pas mal d’émo­tions. Parfois, tu n’ar­rives pas à retenir ce que tu ressens. Au final, c’était un bon moment et très content d’avoir partagé cela avec eux »