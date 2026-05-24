Invité sur Europe 1, l’an­cien DTN devenu consul­tant dresse un constat assez cruel de la situa­tion du tennis fran­çais, qu’il faut quand même nuancer car il n’est pas si simple de main­tenir autant de joueurs dans le Top 100 surtout main­te­nant que la concur­rence est tout à fait mondial, ce qui n’était pas le cas au début de l’ère Open.

Tennis : « Quand vous avez 10–15 joueurs dans les 100 meilleurs, mais que vous n’avez pas de meilleur (N°1), vous êtes consi­déré comme pas bon »



Explique Jean‐Paul Loth, ancien capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis



➡️ Sur #Europe1 dans #PascalPraudEtVous pic.twitter.com/oATjfiSEWO — Europe 1 (@Europe1) May 22, 2026

« Depuis trente ans, l’Espagne et la France ont fourni le plus grand nombre de joueurs dans le top 100. C’est embê­tant car quand vous en avez dix ou quinze dans les 100 mais que vous n’avez pas le meilleur, vous êtes pas bon. La fédé­ra­tion fait son boulot pour former les joueurs et les amener à un certain niveau. Puis quand on gagne de l’argent dans un sport, il n’y a plus de raisons qu’une fédé­ra­tion vous finance. Votre carrière, vous la prenez en main. Quand un joueur commence à gagner 200 000, 300 000 euros par an, on ne va pas lui fournir un entrai­neur ad vitam aeternam et après il devra respecter un programme avec de la rigueur, de l’envie, de la passion, et de l’am­bi­tion. Tout cela il faut le mettre ensemble à partir d’un talent. »