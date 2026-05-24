Invité sur Europe 1, l’ancien DTN devenu consultant dresse un constat assez cruel de la situation du tennis français, qu’il faut quand même nuancer car il n’est pas si simple de maintenir autant de joueurs dans le Top 100 surtout maintenant que la concurrence est tout à fait mondial, ce qui n’était pas le cas au début de l’ère Open.
Tennis : « Quand vous avez 10–15 joueurs dans les 100 meilleurs, mais que vous n’avez pas de meilleur (N°1), vous êtes considéré comme pas bon »— Europe 1 (@Europe1) May 22, 2026
Explique Jean‐Paul Loth, ancien capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis
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« Depuis trente ans, l’Espagne et la France ont fourni le plus grand nombre de joueurs dans le top 100. C’est embêtant car quand vous en avez dix ou quinze dans les 100 mais que vous n’avez pas le meilleur, vous êtes pas bon. La fédération fait son boulot pour former les joueurs et les amener à un certain niveau. Puis quand on gagne de l’argent dans un sport, il n’y a plus de raisons qu’une fédération vous finance. Votre carrière, vous la prenez en main. Quand un joueur commence à gagner 200 000, 300 000 euros par an, on ne va pas lui fournir un entraineur ad vitam aeternam et après il devra respecter un programme avec de la rigueur, de l’envie, de la passion, et de l’ambition. Tout cela il faut le mettre ensemble à partir d’un talent. »
Publié le dimanche 24 mai 2026 à 19:30