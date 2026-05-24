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Le bilan sans conces­sion de Jean Paul Loth sur le tennis fran­çais : « Quand un joueur commence à gagner 200 000, 300 000 euros par an, on ne va pas lui fournir un entrai­neur ad vitam aeternam »

Par
Laurent Trupiano
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Invité sur Europe 1, l’an­cien DTN devenu consul­tant dresse un constat assez cruel de la situa­tion du tennis fran­çais, qu’il faut quand même nuancer car il n’est pas si simple de main­tenir autant de joueurs dans le Top 100 surtout main­te­nant que la concur­rence est tout à fait mondial, ce qui n’était pas le cas au début de l’ère Open.

« Depuis trente ans, l’Espagne et la France ont fourni le plus grand nombre de joueurs dans le top 100. C’est embê­tant car quand vous en avez dix ou quinze dans les 100 mais que vous n’avez pas le meilleur, vous êtes pas bon. La fédé­ra­tion fait son boulot pour former les joueurs et les amener à un certain niveau. Puis quand on gagne de l’argent dans un sport, il n’y a plus de raisons qu’une fédé­ra­tion vous finance. Votre carrière, vous la prenez en main. Quand un joueur commence à gagner 200 000, 300 000 euros par an, on ne va pas lui fournir un entrai­neur ad vitam aeternam et après il devra respecter un programme avec de la rigueur, de l’envie, de la passion, et de l’am­bi­tion. Tout cela il faut le mettre ensemble à partir d’un talent. »

Publié le dimanche 24 mai 2026 à 19:30

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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