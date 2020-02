Le nouveau court central Philippe-Chatrier (qui bénéficie d’un toit dès cette année) sera officiellement inauguré lors d’une soirée le samedi 23 mai à partir de 20H45. Des stars de la petite balle jaune et des DJ internationaux sont au programme pour un show « son et lumière unique » annonce la Fédération française de tennis.

Cet événement sera accessible à partir de 25€ et les bénéfices seront reversés au fonds de dotation FFT qui aide les projets associatifs éducatifs, sociaux, culturels et sportifs. La billetterie débutera le 25 février pour les licenciés et le 27 février pour le grand public.