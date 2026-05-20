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Le choix fort de Djokovic pour son staff qui en dit long sur ses ambitions

Par
Jean Muller
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Hier lors de son premier entrai­ne­ment sur le central de Roland‐Garros, Novak Djokovic a tapé la balle avec Alexandre Zverev mais il y avait aussi un 3ème homme qui n’était pas vrai­ment prévu au programme. Il s’agit de Victor Troïcki, un ami de longue date de Nole puis­qu’il lui avait confié la gestion de son académie qui était basée à Belgrade. 

Ce choix de Novak confirme qu’il veut être entouré par sa « famille ». Après on ne sait pas encore si cette colla­bo­ra­tion va durer, novak devrait en dire plus lors de sa confé­rence de presse programmé ce dimanche. 

Victor a une expé­rience de coaching puisque dès la fin de saison, il s’est investi dans cette mission. Ayant vécu des temps forts avec Novak, notam­ment la fameuse victoire en Coupe Davis face à la France en 2010, Victor est comme un frère, ce qui peut être utile car Novak peut avoir des vagues à l’âme ou manquer quelques fois de motivation.

Publié le mercredi 20 mai 2026 à 10:45

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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