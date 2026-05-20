Hier lors de son premier entrainement sur le central de Roland‐Garros, Novak Djokovic a tapé la balle avec Alexandre Zverev mais il y avait aussi un 3ème homme qui n’était pas vraiment prévu au programme. Il s’agit de Victor Troïcki, un ami de longue date de Nole puisqu’il lui avait confié la gestion de son académie qui était basée à Belgrade.
Ce choix de Novak confirme qu’il veut être entouré par sa « famille ». Après on ne sait pas encore si cette collaboration va durer, novak devrait en dire plus lors de sa conférence de presse programmé ce dimanche.
👀Viktor Troicki joining Novak’s team ?— NovakAnalysis (@NovakAnalysis) May 19, 2026
Dalibor and Miljan are here, Boris is absent🤔#Djokovic #DjokovicTeam https://t.co/ljN4YbfA90 pic.twitter.com/spAVu2Fzs8
Victor a une expérience de coaching puisque dès la fin de saison, il s’est investi dans cette mission. Ayant vécu des temps forts avec Novak, notamment la fameuse victoire en Coupe Davis face à la France en 2010, Victor est comme un frère, ce qui peut être utile car Novak peut avoir des vagues à l’âme ou manquer quelques fois de motivation.
Publié le mercredi 20 mai 2026 à 10:45