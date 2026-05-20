Hier lors de son premier entrai­ne­ment sur le central de Roland‐Garros, Novak Djokovic a tapé la balle avec Alexandre Zverev mais il y avait aussi un 3ème homme qui n’était pas vrai­ment prévu au programme. Il s’agit de Victor Troïcki, un ami de longue date de Nole puis­qu’il lui avait confié la gestion de son académie qui était basée à Belgrade.

Ce choix de Novak confirme qu’il veut être entouré par sa « famille ». Après on ne sait pas encore si cette colla­bo­ra­tion va durer, novak devrait en dire plus lors de sa confé­rence de presse programmé ce dimanche.

Victor a une expé­rience de coaching puisque dès la fin de saison, il s’est investi dans cette mission. Ayant vécu des temps forts avec Novak, notam­ment la fameuse victoire en Coupe Davis face à la France en 2010, Victor est comme un frère, ce qui peut être utile car Novak peut avoir des vagues à l’âme ou manquer quelques fois de motivation.