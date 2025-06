Comme lors de l’édi­tion passée, le sujet des night sessions fait débat. Plusieurs acteurs du circuit ont fait part de leur mécon­ten­te­ment quant à l’ab­sence des matchs fémi­nins sur cette plage horaire.

Ons Jabeur n’avait pas épargné l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi, et du diffu­seur Amazon Prime Video, en confé­rence de presse.

Si l’ar­gu­ment de la durée poten­tielle des matchs mascu­lins était mis en avant par la direc­trice, Amélie Mauresmo, cela ne tient pas forcé­ment selon Alizé Cornet. Elle rappelle que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont été parti­cu­liè­re­ment expé­di­tifs lors des deux dernières sessions de nuit.

« Il n’y a pas eu que Ons qui a dénoncé ce manque de tennis féminin sur les night sessions. J’ai vu d’autres joueuses en parler dans leur confé­rence de presse. Sabalenka, notam­ment, et Jessica Pegula aussi. Ça a été un choix du tournoi, proba­ble­ment en accord avec les droits télé­vi­suels, forcé­ment. Si c’est une ques­tion de temps, ce n’est pas forcé­ment justifié sur les deux dernières night sessions, avec Jannik Sinner qui a gagné en 1h40, puis Alcaraz qui a gagné en 1h34, alors que tous les huitièmes de finale féminin avaient été extrê­me­ment disputés, avec des matchs de plus de deux heures. Donc on va dire que là, l’ar­gu­ment du temps n’est pas forcé­ment l’ar­gu­ment qui fait roi. Pour la qualité de jeu, j’ai trouvé que les huitièmes et les quarts de finale féminin étaient extra­or­di­naires. Donc ce n’est peut‐être pas non plus une excuse, la qualité du tennis féminin. On aime­rait bien avoir des réponses. Moi, je trouve qu’on n’en a pas forcé­ment, et c’est contrariant. »