Alors que le soleil frap­pait fort la terre battue pari­sienne il y a encore quelques jours, les tempé­ra­tures ont nette­ment chuté en deuxième semaine, et la météo joue désor­mais les trouble‐fête.

Les orga­ni­sa­teurs surveillent de près les prévi­sions et ferment parfois le toit par précau­tion, une déci­sion que le jour­na­liste Benoît Maylin regrette vive­ment, esti­mant que le tournoi y perd de son essence.

« Il faudra qu’on nous explique pour­quoi le toit a été fermé après un set alors qu’il n’a jamais plu (lors du quart de finale entre Auger‐Aliassime et Cobolli, ndlr). Ça a été aussi le cas pour Mensik – Fonseca d’hier. Aurait‐on oublié que Roland‐Garros n’est pas un tournoi indoor ? Qu’il faut savoir s’adapter aux condi­tions exté­rieures ? », a lâché le chro­ni­queur sur le réseau social X.

Dans ce contexte, Aryna Sabalenka, battue en quarts de finale dans des condi­tions très venteuses, s’est elle aussi inter­rogée sur le choix des organisateurs.

« Je ne sais pas pour­quoi ils ont laissé le toit ouvert alors qu’il y avait un vent complè­te­ment fou », s’est inter­rogée la numéro 1 mondiale après sa défaite.

😡 Il faudra qu’on nous explique pour­quoi le toit a été fermé après 1 set alors qu’il n’a jamais plu.



Ça a été aussi le cas pour Mensik – Fonseca d’hier.



Aurait‐on oublié que Roland‐Garros n’est pas un tournoi indoor ? Qu’il faut savoir s’adapter aux condi­tions extérieures ? — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) June 3, 2026

Ce toit fait beau­coup parler mais rend, il faut le dire, de très précieux services.