Éliminé dès le deuxième tour de Roland‐Garros, en grande partie à cause d’une bles­sure au niveau du genou droit, Casper Ruud a révélé en confé­rence de presse d’après match qu’il souf­frait depuis plusieurs semaines.

Et lors­qu’un jour­na­liste lui a demandé pour­quoi il n’avait pas pris de repos avant cette échéance impor­tante du Grand Chelem pari­sien, le Norvégien a évoqué une règle parti­cu­liè­re­ment handi­ca­pante pour les joueurs qui venaient à manquer les Masters 1000.

« Vous avez le senti­ment qu’il y a beau­coup à perdre si vous ne venez pas, si vous ne jouez pas, en termes de gain finan­cier, de clas­se­ment et d’op­por­tu­nités. Ces semaines sont très impor­tantes pour le reste de l’année et pour ma carrière. Si ma jambe était cassée, je ne jouerai pas, mais c’est diffi­cile quoi qu’il arrive. De plus, lors­qu’on ne se rend pas à ces tour­nois obli­ga­toires, les sanc­tions sont lourdes ; tout le monde joue, pas vous ; ils gagnent des points, et pas vous. Il y a aussi un système de bonus qui sont réduits si vous ne vous rendez pas à ces événe­ments obli­ga­toires. Donc, c’est un système que l’on peut remettre en ques­tion parce que d’un côté vous ne voulez pas arrivé blessé, ce qui pour­rait laisser la place à quel­qu’un d’autre. Je ne sais pas si vous le savez, mais si vous ne parti­cipez pas à un événe­ment obli­ga­toire, ils réduisent de 25 % vos bonus annuels. Cela force les joueurs à venir lors­qu’ils sont blessés, malades. Et je ne pense pas que ce soit très juste. J’ai réussi à gérer cette douleur comme je l’ai dit. Il y a eu des jours pires que d’autres mais j’ai hâte de ne plus prendre ces anti‐douleurs dans les prochains jours. Je vais privi­lé­gier le repos et voir ce que cela donne dans quelques semaines. »