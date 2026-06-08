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Le coup de gueule de Ferrero, ex‐coach d’Alcaraz : « Je n’ai jamais affirmé qu’avec moi, Carlos ne se serait pas acheté de yacht. C’est un mensonge »

Par
Baptiste Mulatier
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« Avec Ferrero, Alcaraz n’aurait peut‐être pas acheté un yacht à 9 millions de dollars », décla­rait Riccardo Piatti, ex‐coach de Jannik Sinner, lors d’une inter­view au Corriere della Sera en avril dernier. 

Coach et presque « deuxième père » de Carlos Alcaraz jusqu’à leur sépa­ra­tion surprise en décembre dernier, Juan Carlos Ferrero avait été invité à réagir à cette décla­ra­tion de l’en­traî­neur italien. Et selon l’Espagnol, sa réponse a été tota­le­ment déformée par certains médias. 

Le vain­queur de Roland‐Garros 2003 a publié un commu­niqué sur Instagram pour mettre les choses au clair. 

« À mon grand regret, je me vois une nouvelle fois contraint de réagir face à des décla­ra­tions ou des infor­ma­tions erro­nées ou menson­gères. Face à des titres tels que ‘Alcaraz ne se serait pas acheté un yacht avec moi, c’est ainsi que j’éduque mes enfants’ et autres titres simi­laires. Je souhaite faire une réflexion sur la respon­sa­bi­lité qui incombe aux médias lorsqu’ils informent. Lorsqu’une infor­ma­tion est publiée, surtout si elle affecte l’image publique d’une personne ou même ses rela­tions person­nelles, il est indis­pen­sable de véri­fier et de corro­borer les faits avant de les diffuser. La désin­for­ma­tion ou le manque de rigueur ne sont pas accep­tables. Si l’on cite une inter­view ou trans­crit des décla­ra­tions, le minimum exigible est de s’assurer qu’elles ont été repro­duites correc­te­ment. Honnêtement, j’ai de plus en plus de mal à accorder des inter­views. Je reçois constam­ment des demandes et j’essaie toujours de répondre aux médias avec respect et bonne volonté. C’est pour­quoi il est parti­cu­liè­re­ment frus­trant que des situa­tions comme celle‐ci se produisent, où des décla­ra­tions mal retrans­crites génèrent des titres erronés qui se multi­plient ensuite rapi­de­ment. Dans l’interview, je n’ai à aucun moment fait réfé­rence à l’éducation de mes enfants, et je pense d’ailleurs qu’acheter un yacht n’est ni une bonne ni une mauvaise chose en soi. »

Publié le lundi 8 juin 2026 à 18:19

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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