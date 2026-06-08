« Avec Ferrero, Alcaraz n’aurait peut‐être pas acheté un yacht à 9 millions de dollars », décla­rait Riccardo Piatti, ex‐coach de Jannik Sinner, lors d’une inter­view au Corriere della Sera en avril dernier.

Coach et presque « deuxième père » de Carlos Alcaraz jusqu’à leur sépa­ra­tion surprise en décembre dernier, Juan Carlos Ferrero avait été invité à réagir à cette décla­ra­tion de l’en­traî­neur italien. Et selon l’Espagnol, sa réponse a été tota­le­ment déformée par certains médias.

Le vain­queur de Roland‐Garros 2003 a publié un commu­niqué sur Instagram pour mettre les choses au clair.

« À mon grand regret, je me vois une nouvelle fois contraint de réagir face à des décla­ra­tions ou des infor­ma­tions erro­nées ou menson­gères. Face à des titres tels que ‘Alcaraz ne se serait pas acheté un yacht avec moi, c’est ainsi que j’éduque mes enfants’ et autres titres simi­laires. Je souhaite faire une réflexion sur la respon­sa­bi­lité qui incombe aux médias lorsqu’ils informent. Lorsqu’une infor­ma­tion est publiée, surtout si elle affecte l’image publique d’une personne ou même ses rela­tions person­nelles, il est indis­pen­sable de véri­fier et de corro­borer les faits avant de les diffuser. La désin­for­ma­tion ou le manque de rigueur ne sont pas accep­tables. Si l’on cite une inter­view ou trans­crit des décla­ra­tions, le minimum exigible est de s’assurer qu’elles ont été repro­duites correc­te­ment. Honnêtement, j’ai de plus en plus de mal à accorder des inter­views. Je reçois constam­ment des demandes et j’essaie toujours de répondre aux médias avec respect et bonne volonté. C’est pour­quoi il est parti­cu­liè­re­ment frus­trant que des situa­tions comme celle‐ci se produisent, où des décla­ra­tions mal retrans­crites génèrent des titres erronés qui se multi­plient ensuite rapi­de­ment. Dans l’interview, je n’ai à aucun moment fait réfé­rence à l’éducation de mes enfants, et je pense d’ailleurs qu’acheter un yacht n’est ni une bonne ni une mauvaise chose en soi. »