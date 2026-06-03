Aux commen­taires du quart de finale de Roland‐Garros entre la Russe Anna Kalinskaya (24e mondiale) et la Polonaise Maja Chwalinska (114e), programmée en première rota­tion sur le court Philippe‐Chatrier ce mercredi, Nicolas Mahut a déploré les nombreux sièges vides dans les tribunes malgré l’enjeu de la rencontre.

« J’ai pris beau­coup de plaisir sur cette première manche. La seule chose que je trouve un peu déce­vante, c’est de voir les tribunes plus que clair­se­mées. C’est quand même un quart de finale. Il n’y a plus de place à la revente, impos­sible d’en acheter, et les tribunes sont malheu­reu­se­ment encore vides. La tribune prési­den­tielle est un bel exemple. C’est dommage même si on sait que les gens qui achètent leur billet ne peuvent pas rester assises du début à la fin toute la journée. Mais on aime­rait voir les tribunes un peu plus remplies pour un quart de finale. »