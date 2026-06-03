Aux commentaires du quart de finale de Roland‐Garros entre la Russe Anna Kalinskaya (24e mondiale) et la Polonaise Maja Chwalinska (114e), programmée en première rotation sur le court Philippe‐Chatrier ce mercredi, Nicolas Mahut a déploré les nombreux sièges vides dans les tribunes malgré l’enjeu de la rencontre.
« J’ai pris beaucoup de plaisir sur cette première manche. La seule chose que je trouve un peu décevante, c’est de voir les tribunes plus que clairsemées. C’est quand même un quart de finale. Il n’y a plus de place à la revente, impossible d’en acheter, et les tribunes sont malheureusement encore vides. La tribune présidentielle est un bel exemple. C’est dommage même si on sait que les gens qui achètent leur billet ne peuvent pas rester assises du début à la fin toute la journée. Mais on aimerait voir les tribunes un peu plus remplies pour un quart de finale. »
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 12:37