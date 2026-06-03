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Le coup de gueule de Nicolas Mahut : « C’est quand même un quart de finale. Je trouve ça dommage et déce­vant de voir des tribunes plus que clairsemées »

Par
Baptiste Mulatier
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Aux commen­taires du quart de finale de Roland‐Garros entre la Russe Anna Kalinskaya (24e mondiale) et la Polonaise Maja Chwalinska (114e), programmée en première rota­tion sur le court Philippe‐Chatrier ce mercredi, Nicolas Mahut a déploré les nombreux sièges vides dans les tribunes malgré l’enjeu de la rencontre.

« J’ai pris beau­coup de plaisir sur cette première manche. La seule chose que je trouve un peu déce­vante, c’est de voir les tribunes plus que clair­se­mées. C’est quand même un quart de finale. Il n’y a plus de place à la revente, impos­sible d’en acheter, et les tribunes sont malheu­reu­se­ment encore vides. La tribune prési­den­tielle est un bel exemple. C’est dommage même si on sait que les gens qui achètent leur billet ne peuvent pas rester assises du début à la fin toute la journée. Mais on aime­rait voir les tribunes un peu plus remplies pour un quart de finale. »

Publié le mercredi 3 juin 2026 à 12:37

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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