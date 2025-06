En confé­rence de presse après sa défaite contre Aryna Sabalenka en demi‐finales de Roland‐Garros, la triple tenante du titre et quadruple lauréate du tournoi, Iga Swiatek, a poussé un petit coup de gueule au sujet de l’arbitrage.

« Il venait véri­fier chaque marque quand Aryna le voulait, même quand la balle était large­ment dehors. Et quand je voyais une marque qui était dehors, il me disait que je le signa­lais quand je voyais ma balle sortir. Mais je n’ai pas vrai­ment regardé ma balle suivante. Je suis juste allée véri­fier la marque, et j’ai vu que la marque était hors du terrain. Je voulais qu’il vienne, mais il ne l’a pas fait. Je ne pense donc pas que ce soit juste, surtout qu’il venait à chaque fois qu’Aryna le lui deman­dait. Je ne comprends pas, mais ça m’est égal. »