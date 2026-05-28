Battu au super tie‐break par Moïse Kouame au deuxième tour de Roland‐Garros, (6−3, 7–5, 3–6, 2–6, 7–6[8], après 5h de jeu), le Paraguayen Daniel Vallejo n’a certes pas tari d’éloges à l’égard du Français de 17 ans.

Mais le 71e joueur mondial a égale­ment estimé que l’ambiance bouillante du court Suzanne‐Lenglen avait pesé lourd dans l’issue de la rencontre. Dans des propos relayés par L’Equipe, il regrette notam­ment le manque de réac­tion de l’arbitre face au soutien qu’il a jugé excessif du public tricolore.

« Honnêtement, je n’avais jamais vécu une ambiance pareille de toute ma vie. Après chaque point, il y avait une minute entière de cris et d’en­cou­ra­ge­ments du public (…) Honnêtement, c’était très diffi­cile de jouer contre le public. Sincèrement, c’est là que s’est faite la diffé­rence (…) On sait déjà comment est le public fran­çais. Je comprends qu’ils soutiennent leurs joueurs et qu’ils veulent les voir gagner. Mais c’est dommage que l’ar­bitre n’ait pas su contrôler la situa­tion ni avoir davan­tage d’au­to­rité pour calmer le public. Honnêtement, je pense que la situa­tion a un peu débordé et l’ar­bitre n’a rien fait pour la changer. »