Directeur de l’ATP 500 d’Acapulco, Raul Zurutuza est un personnage de plus en plus influent dans les coulisses de la petite balle jaune. Le directeur du tournoi mexicain n’a pas aimé la décision de Roland-Garros de reporter son édition 2020 à l’automne (20 septembre au 4 octobre) et il n’a pas manqué de le dire sur son compte Twitter : « La décision de Roland-Garros de déplacer le tournoi en septembre est, de mon point de vue, égoïste et ne montre que le dédain qu’ils ont envers les autres tournois du circuit et apparemment les joueurs car ils n’ont pas été consultés. »

La decisión de @rolandgarros de mover el torneo a Septiembre, es, desde mi punto de vista, alevosa y egoísta y solo demuestra el desdén que tienen hacia los demás Torneos del Tour y por lo visto también a los jugadores, porque a ellos no los consultaron. pic.twitter.com/xbIvb1RSUP — Raul Zurutuza (@raul_zurutuza) March 17, 2020