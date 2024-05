Avec l’émer­gence de l’Intelligence Artificielle, il est désor­mais aisé de générer auto­ma­ti­que­ment des discours ou des déclarations.

C’est notam­ment ce qu’il s’est passé récem­ment suite au discours de Rafael Nadal après sa défaite face à Alexander Zverev au premier tour pour son poten­tiel dernier match à Roland‐Garros.

Et il faut bien avouer que l’ar­ro­gance affi­chée par l’Espagnol dans cette simu­la­tion est assez hila­rante comparé à l’hu­mi­lité qu’il dégage dans la vie réelle.

PTDRRRRRRR MAIS C’EST LA VIDÉO DU SIÈCLE 😭😭😭



Un Rafa en roue libre, qu’est-ce qu’on en pense ?



(Vidéo réalisée grâce à l’IA je précise) pic.twitter.com/Aq0mrmlD18 — Nadal_France 2️⃣2️⃣ 🏆 (@Nadal_Fr) May 28, 2024

« Roland Garros m’ap­par­tient, j’ai gagné ici plus que quiconque. Je ne suis venu que pour tester la terre battue afin de me préparer pour les Jeux olym­piques. Je suis le roi ici et tout le monde le sait. Le minable Djokovic n’a remporté les Internationaux de France que trois fois. C’est un homme‐enfant, il a peut‐être le plus grand nombre de titres du Grand Chelem, mais il n’a aucune classe, c’est pour cela que je l’ap­pelle « La petite poubelle ». Je suis le meilleur joueur de tennis de tous les temps. Les fans qui m’ont vu aujourd’hui diront à leurs petits‐enfants qu’ils ont vu un dieu jouer au tennis. Je suis peut‐être vieux mais je suis le meilleur pour le faire, merci et au revoir. »