Forcément inter­rogé sur son duel à venir face à Jannik Sinner en demi‐finales de Roland‐Garros suite à sa démons­tra­tion face à Stefanos Tsitsipas ce mardi soir, Carlos Alcaraz a rendu un magni­fique hommage à son collègue italien.

🎙️ @carlosalcaraz : « C’est le joueur qui joue le meilleur tennis au monde. »



🇪🇸 Le n°3 mondial se projette déjà sur sa demi‐finale face à Sinner ! #RolandGarros pic.twitter.com/hNjnPH6E1q — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 4, 2024

« Je suis heureux de l’avoir sur le circuit, je suis heureux de l’avoir à ce niveau, parce que grâce à lui, je me pousse à être meilleur, à être un meilleur joueur, à me donner à 100 % chaque jour, à me réveiller le matin pour améliorer mon jeu et pour le battre. »