Opposé à Karen Khachanov (15e mondial) lors de son entrée en lice à Roland‐Garros ce dimanche, Arthur Gea a connu quelques soucis gastriques dans le premier set.
Pressé de rejoindre les toilettes, le Français a alerté le médecin et le superviseur de manière très directe sur son état : « J’ai la chiasse, j’ai envie d’aller aux toilettes, je ne peux plus bouger, je vais chier sur le court. »
😭 Arthur Gea en plein match à #RolandGarros— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) May 24, 2026
🗣️🇫🇷 « J’ai la chiasse, j’ai envie d’aller aux toilettes je ne peux plus bouger, je vais ch*er sur le court. » pic.twitter.com/EqYmQQ0bGM
Le 140e joueur mondial a finalement été autorisé à quitter le court Suzanne‐Lenglen en urgence à 2–4, sans attendre le changement de côté.
Publié le dimanche 24 mai 2026 à 12:32