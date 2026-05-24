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Le Français Arthur Gea, lors de son match contre Khachanov : « J’ai la chiasse, je ne peux plus bouger, je vais chier sur le court »

Par
Baptiste Mulatier
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Opposé à Karen Khachanov (15e mondial) lors de son entrée en lice à Roland‐Garros ce dimanche, Arthur Gea a connu quelques soucis gastriques dans le premier set. 

Pressé de rejoindre les toilettes, le Français a alerté le médecin et le super­vi­seur de manière très directe sur son état : « J’ai la chiasse, j’ai envie d’aller aux toilettes, je ne peux plus bouger, je vais chier sur le court. »

Le 140e joueur mondial a fina­le­ment été auto­risé à quitter le court Suzanne‐Lenglen en urgence à 2–4, sans attendre le chan­ge­ment de côté. 

Publié le dimanche 24 mai 2026 à 12:32

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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