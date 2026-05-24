Opposé à Karen Khachanov (15e mondial) lors de son entrée en lice à Roland‐Garros ce dimanche, Arthur Gea a connu quelques soucis gastriques dans le premier set.

Pressé de rejoindre les toilettes, le Français a alerté le médecin et le super­vi­seur de manière très directe sur son état : « J’ai la chiasse, j’ai envie d’aller aux toilettes, je ne peux plus bouger, je vais chier sur le court. »

😭 Arthur Gea en plein match à #RolandGarros



🗣️🇫🇷 « J’ai la chiasse, j’ai envie d’aller aux toilettes je ne peux plus bouger, je vais ch*er sur le court. » pic.twitter.com/EqYmQQ0bGM — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) May 24, 2026

Le 140e joueur mondial a fina­le­ment été auto­risé à quitter le court Suzanne‐Lenglen en urgence à 2–4, sans attendre le chan­ge­ment de côté.