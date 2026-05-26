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Le Français Clément Tabur, avant d’af­fronter Jannik Sinner au 1er tour : « J’étais dégoûté. C’était le seul gars que je ne voulais pas tirer et je tombe sur lui »

Par
Thomas S
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Tennis - Rome 2026 - ATP - WTA - 12/05/2026 -

Inconnu du grand public et la plupart des fans de tennis fran­çais, Clément Tabur va prendre la lumière ce mardi soir, à l’oc­ca­sion du premier tour de Roland‐Garros où il sera opposé au grand favori du tournoi et numéro 1 mondial, Jannik Sinner.

Programmé en session de nuit sur le court Philippe‐Chatrier, le Français de 26 ans, actuel 171e mondial, s’est confié avec beau­coup d’hon­nê­teté chez nos confrères de L’Équipe avant cette rencontre pas comme les autres. 

« Ça a fait bizarre quand je l’ai vu (lors du tirage au sort). Ma première impres­sion, c’était que j’étais dégoûté. C’était le seul gars que je ne voulais pas tirer et je tombe sur lui. Mais en discu­tant un peu avec les coaches et en prenant conscience de l’évé­ne­ment, ça va être un truc de fou. Je suis content et j’es­père juste en ressortir avec aucun regret. J’en ai telle­ment regardé des matches à Roland que là, un match en prime time, je n’ai même pas rêvé d’y jouer. J’ai juste regardé ça avec des yeux d’en­fant. De vivre ça grâce à une invi­ta­tion contre le numéro 1 mondial, ça va être fou. En tant que Français, ça va être incroyable. C’est une chance d’avoir la possi­bi­lité de le jouer ici à Paris. J’espère que je ne gâcherai pas cette chance. »

Publié le mardi 26 mai 2026 à 16:35

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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