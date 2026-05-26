Inconnu du grand public et la plupart des fans de tennis français, Clément Tabur va prendre la lumière ce mardi soir, à l’occasion du premier tour de Roland‐Garros où il sera opposé au grand favori du tournoi et numéro 1 mondial, Jannik Sinner.
Programmé en session de nuit sur le court Philippe‐Chatrier, le Français de 26 ans, actuel 171e mondial, s’est confié avec beaucoup d’honnêteté chez nos confrères de L’Équipe avant cette rencontre pas comme les autres.
« Ça a fait bizarre quand je l’ai vu (lors du tirage au sort). Ma première impression, c’était que j’étais dégoûté. C’était le seul gars que je ne voulais pas tirer et je tombe sur lui. Mais en discutant un peu avec les coaches et en prenant conscience de l’événement, ça va être un truc de fou. Je suis content et j’espère juste en ressortir avec aucun regret. J’en ai tellement regardé des matches à Roland que là, un match en prime time, je n’ai même pas rêvé d’y jouer. J’ai juste regardé ça avec des yeux d’enfant. De vivre ça grâce à une invitation contre le numéro 1 mondial, ça va être fou. En tant que Français, ça va être incroyable. C’est une chance d’avoir la possibilité de le jouer ici à Paris. J’espère que je ne gâcherai pas cette chance. »
Publié le mardi 26 mai 2026 à 16:35