Qualifié pour le troi­sième tour de Roland‐Garros après une victoire renver­sante au super tie‐break contre Daniel Vallejo, Moïse Kouamé, mené 5–3 dans l’ul­time manche, a expliqué lors de l’in­ter­view d’après match sur le court comment il était parvenu à revenir et à s’imposer.

Et le jeune fran­çais de 17 ans a cité un certain Carlos Alcaraz, double tenant du titre et grand absent de cette édition 2026. Un dicours très inspirant.

Moise Kouame remem­bered what Alcaraz said about last year’s final, never stop belie­ving !#RolandGarros pic.twitter.com/rEMrqSK4Bp — Roland‐Garros (@rolandgarros) May 28, 2026

« Vous savez, l’année dernière j’ai assisté à une finale où Carlos Alcaraz a sauvé trois balles de match. Et ce qu’il a dit lors­qu’il était face à ces trois balles de match : ‘Je n’ai jamais cessé d’y croire’. Et aujourd’hui quand je me suis retrouvé mené 5–3, break, dans le cinquième, je n’ai jamais cessé d’y croire. Et ça, c’est encore une fois grâce à vous. »