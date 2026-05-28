Qualifié pour le troisième tour de Roland‐Garros après une victoire renversante au super tie‐break contre Daniel Vallejo, Moïse Kouamé, mené 5–3 dans l’ultime manche, a expliqué lors de l’interview d’après match sur le court comment il était parvenu à revenir et à s’imposer.
Et le jeune français de 17 ans a cité un certain Carlos Alcaraz, double tenant du titre et grand absent de cette édition 2026. Un dicours très inspirant.
Moise Kouame remembered what Alcaraz said about last year’s final, never stop believing !#RolandGarros pic.twitter.com/rEMrqSK4Bp— Roland‐Garros (@rolandgarros) May 28, 2026
« Vous savez, l’année dernière j’ai assisté à une finale où Carlos Alcaraz a sauvé trois balles de match. Et ce qu’il a dit lorsqu’il était face à ces trois balles de match : ‘Je n’ai jamais cessé d’y croire’. Et aujourd’hui quand je me suis retrouvé mené 5–3, break, dans le cinquième, je n’ai jamais cessé d’y croire. Et ça, c’est encore une fois grâce à vous. »
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 16:29