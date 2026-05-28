Valentin Royer aura posé des problèmes à Novak Djokovic, malgré une défaite en quatre sets au deuxième tour de Roland‐Garros (6−3, 6–2, 6–7[7], 6–3).

« Je l’ai vu se plaindre un peu, s’étirer. Mais bon, c’est du Novak. Il fait ça pour essayer de voir comment l’adversaire réagit. Mais ça ne m’a pas impacté », a déclaré le Français, avant d’évoquer l’influence du public et la capa­cité du Serbe à se nourrir des ambiances hostiles.

« J’ai l’im­pres­sion que chaque fois que le public mani­fes­tait pour moi, il puisait de la force là‐dedans. Il s’est plaint du bruit. Mais il embrasse cette énergie et la fait sienne, comme d’ha­bi­tude. Il prend l’énergie où il peut pour jouer hyper bien. À 5–3, quand j’ai sauvé une balle de match au filet, j’ai appelé le public à se mani­fester. Lui, très calme, il fait un ace derrière. C’est typique de Novak. Je suis quand même heureux d’avoir pu lui prendre un set », a souligné le 74e joueur mondial dans des propos relayés par L’Equipe.



