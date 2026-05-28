Valentin Royer aura posé des problèmes à Novak Djokovic, malgré une défaite en quatre sets au deuxième tour de Roland‐Garros (6−3, 6–2, 6–7[7], 6–3).
« Je l’ai vu se plaindre un peu, s’étirer. Mais bon, c’est du Novak. Il fait ça pour essayer de voir comment l’adversaire réagit. Mais ça ne m’a pas impacté », a déclaré le Français, avant d’évoquer l’influence du public et la capacité du Serbe à se nourrir des ambiances hostiles.
« J’ai l’impression que chaque fois que le public manifestait pour moi, il puisait de la force là‐dedans. Il s’est plaint du bruit. Mais il embrasse cette énergie et la fait sienne, comme d’habitude. Il prend l’énergie où il peut pour jouer hyper bien. À 5–3, quand j’ai sauvé une balle de match au filet, j’ai appelé le public à se manifester. Lui, très calme, il fait un ace derrière. C’est typique de Novak. Je suis quand même heureux d’avoir pu lui prendre un set », a souligné le 74e joueur mondial dans des propos relayés par L’Equipe.
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 12:35