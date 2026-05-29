Rafael Jodar est au coeur d’une polémique.
Engagé dans un match en cinq sets face à Alex Michelsen au troisième tour de Roland‐Garros ce vendredi, la pépite espagnole, logiquement encensé pour ses qualités sur le court, aurait eu un très mauvais geste envers une ramasseuse de balle alors qu’il rejoignait les vestiaires à l’issue du quatrième set.
Je viens de voir Raphaël Jodar 🇪🇸 bousculer une jeune bénévole qui était sur son passage, je suis choquée👀🤬#RolandGarros pic.twitter.com/kvhZYu7Sn0— Nina Simone🫐 (@NinaSimone49) May 29, 2026
S’il venait à être confirmé, ce geste serait totalement inexcusable et lamentable.
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 17:24