Rafael Jodar est au coeur d’une polémique.

Engagé dans un match en cinq sets face à Alex Michelsen au troi­sième tour de Roland‐Garros ce vendredi, la pépite espa­gnole, logi­que­ment encensé pour ses qualités sur le court, aurait eu un très mauvais geste envers une ramas­seuse de balle alors qu’il rejoi­gnait les vestiaires à l’issue du quatrième set.

Je viens de voir Raphaël Jodar 🇪🇸 bous­culer une jeune béné­vole qui était sur son passage, je suis choquée👀🤬#RolandGarros pic.twitter.com/kvhZYu7Sn0 — Nina Simone🫐 (@NinaSimone49) May 29, 2026

S’il venait à être confirmé, ce geste serait tota­le­ment inex­cu­sable et lamentable.