Rafael Jodar a dépassé les bornes.
Engagé dans un match en cinq sets face à Alex Michelsen au troisième tour de Roland‐Garros ce vendredi, la pépite espagnole, logiquement encensé pour ses qualités sur le court, s’est comporté de manière tout à fait lamentable envers une ramasseuse de balle alors qu’il rejoignait les vestiaires à l’issue du quatrième set.
Sur la vidéo ci‐dessous, on peut clairement le voir pousser volontairement la jeune fille qui se trouvait malencontreusement sur son chemin.
Je viens de voir Raphaël Jodar 🇪🇸 bousculer une jeune bénévole qui était sur son passage, je suis choquée👀🤬#RolandGarros pic.twitter.com/kvhZYu7Sn0— Nina Simone🫐 (@NinaSimone49) May 29, 2026
Un geste à la fois inexcusable et lamentable et qui ne manquera pas d’être commenté.
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 17:24