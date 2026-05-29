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Le geste lamen­table et inac­cep­table de Rafael Jodar envers une ramas­seuse de balles

Par
Thomas S
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Rafael Jodar a dépassé les bornes.

Engagé dans un match en cinq sets face à Alex Michelsen au troi­sième tour de Roland‐Garros ce vendredi, la pépite espa­gnole, logi­que­ment encensé pour ses qualités sur le court, s’est comporté de manière tout à fait lamen­table envers une ramas­seuse de balle alors qu’il rejoi­gnait les vestiaires à l’issue du quatrième set.

Sur la vidéo ci‐dessous, on peut clai­re­ment le voir pousser volon­tai­re­ment la jeune fille qui se trou­vait malen­con­treu­se­ment sur son chemin. 

Un geste à la fois inex­cu­sable et lamen­table et qui ne manquera pas d’être commenté. 

Publié le vendredi 29 mai 2026 à 17:24

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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