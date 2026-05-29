Rafael Jodar a dépassé les bornes.

Engagé dans un match en cinq sets face à Alex Michelsen au troi­sième tour de Roland‐Garros ce vendredi, la pépite espa­gnole, logi­que­ment encensé pour ses qualités sur le court, s’est comporté de manière tout à fait lamen­table envers une ramas­seuse de balle alors qu’il rejoi­gnait les vestiaires à l’issue du quatrième set.

Sur la vidéo ci‐dessous, on peut clai­re­ment le voir pousser volon­tai­re­ment la jeune fille qui se trou­vait malen­con­treu­se­ment sur son chemin.

Je viens de voir Raphaël Jodar 🇪🇸 bous­culer une jeune béné­vole qui était sur son passage, je suis choquée👀🤬#RolandGarros pic.twitter.com/kvhZYu7Sn0 — Nina Simone🫐 (@NinaSimone49) May 29, 2026

Un geste à la fois inex­cu­sable et lamen­table et qui ne manquera pas d’être commenté.