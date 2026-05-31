Le superbe parcours de Moïse Kouame à Roland‐Garros s’est arrêté au troi­sième tour. Le Français de 17 ans s’est incliné face au 36e joueur mondial, Alejandro Tabilo, en quatre manches (4−6, 6–3, 6–4, 7–6 [9]).

Malgré cette élimi­na­tion, le jeune espoir trico­lore quitte la Porte d’Auteuil avec de précieux motifs de satis­fac­tion. Invité par les orga­ni­sa­teurs, il a confirmé l’étendue de son poten­tiel et récolte déjà les fruits de sa remar­quable semaine sur la terre battue parisienne.

Classé 318e mondial avant le début du tournoi, Kouamé va effec­tuer un bond spec­ta­cu­laire au clas­se­ment ATP. Grâce à son parcours, il va gagner plus de 100 places et s’ins­taller autour du 214e rang.

Le début d’une ascen­sion très attendu.