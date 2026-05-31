Le superbe parcours de Moïse Kouame à Roland‐Garros s’est arrêté au troisième tour. Le Français de 17 ans s’est incliné face au 36e joueur mondial, Alejandro Tabilo, en quatre manches (4−6, 6–3, 6–4, 7–6 [9]).
Malgré cette élimination, le jeune espoir tricolore quitte la Porte d’Auteuil avec de précieux motifs de satisfaction. Invité par les organisateurs, il a confirmé l’étendue de son potentiel et récolte déjà les fruits de sa remarquable semaine sur la terre battue parisienne.
Classé 318e mondial avant le début du tournoi, Kouamé va effectuer un bond spectaculaire au classement ATP. Grâce à son parcours, il va gagner plus de 100 places et s’installer autour du 214e rang.
Le début d’une ascension très attendu.
Publié le dimanche 31 mai 2026 à 13:50