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Le gigan­tesque bond au clas­se­ment de Moïse Kouame, 318e mondial avant le début du tournoi

Par
Baptiste Mulatier
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Le superbe parcours de Moïse Kouame à Roland‐Garros s’est arrêté au troi­sième tour. Le Français de 17 ans s’est incliné face au 36e joueur mondial, Alejandro Tabilo, en quatre manches (4−6, 6–3, 6–4, 7–6 [9]).

Malgré cette élimi­na­tion, le jeune espoir trico­lore quitte la Porte d’Auteuil avec de précieux motifs de satis­fac­tion. Invité par les orga­ni­sa­teurs, il a confirmé l’étendue de son poten­tiel et récolte déjà les fruits de sa remar­quable semaine sur la terre battue parisienne.

Classé 318e mondial avant le début du tournoi, Kouamé va effec­tuer un bond spec­ta­cu­laire au clas­se­ment ATP. Grâce à son parcours, il va gagner plus de 100 places et s’ins­taller autour du 214e rang. 

Le début d’une ascen­sion très attendu. 

Publié le dimanche 31 mai 2026 à 13:50

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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