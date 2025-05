Pour la première fois dans sa carrière, Carole Monnet (227e mondiale) sort des quali­fi­ca­tions pour accéder au tableau prin­cipal d’un Grand Chelem. Et celui‐ci doit avoir une saveur parti­cu­lière pour la joueuse Française (deuxième quali­fiée Tricolore), qui a fait part de son immense joie en zone mixte de Roland‐Garros.

Carole Monnet quali­fiée pour le grand tableau, elle nous fait part de sa fierté 🎙️#RolandGarros pic.twitter.com/16Vv35NPN5 — FFT (@FFTennis) May 22, 2025

« Beaucoup d’émo­tions, super contente. Je ne m’en rends pas encore compte parce que c’est la première fois que je me qualifie dans un Grand Chelem. Comme je l’ai dit, mon meilleur résultat c’était d’avoir perdu au dernier tour des qualifs à l’Open d’Australie avant ma bles­sure. Et là… Je le fais à la maison. Mais qu’est‐ce que c’est magni­fique, c’est beau quoi. Alors j’avais joué une fois Roland, le tableau final, mais après le reste du temps, j’étais en qualifs et malheu­reu­se­ment je n’avais pas réussi à passer ces marches‐là. Aujourd’hui je le fais et c’est une très grande fierté pour moi. Là, je veux savourer le moment et je vais aussi prendre du recul pour me dire ‘ah oui, carré­ment j’ai fait ça aujourd’hui’ et en même temps je suis contente parce que comme je l’ai dit, j’ai fait de très bons résul­tats depuis la fin de saison de l’année passée, j’ai gagné jusqu’à Top 30 mondiale. Le niveau était là. Il y a juste eu une petite bles­sure mais j’ai toujours cru en moi, en mon projet et je suis contente que ça se valide aujourd’hui. »