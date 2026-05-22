Le bras de fer se pour­suit entre plusieurs grandes figures des circuits ATP et WTA et l’organisation de Roland‐Garros autour de la répar­ti­tion des revenus générés par le tournoi.

Une ving­taine de joueurs stars, dont Jannik Sinner, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka ou encore Coco Gauff, ont décidé, en guise de protes­ta­tion, de parler pendant seule­ment 15 minutes lors de la journée des médias prévue ce vendredi.

Andrey Rublev fait aussi partie de la liste des fron­deurs et a expliqué le mécon­ten­te­ment général lors de son passage en confé­rence de presse ce vendredi.

« Il ne s’agit pas seule­ment d’argent. Il y a de nombreux aspects. Ils ne nous écoutent pas. Ils ne nous répondent pas. Je vous donne juste un exemple. Quand vous envoyez un cour­rier, personne ne répond pendant des mois. Sommes‐nous unis, ou bien vous vous en fichez complè­te­ment au point de ne même pas pouvoir répondre ? Il s’agit donc davan­tage de savoir si nous sommes unis et si nous essayons de faire quelque chose ensemble pour déve­lopper ce sport, pour que tout le monde se sente à l’aise. Ils traitent les joueurs parfois de manière inap­pro­priée. C’est grâce aux joueurs qu’ils gagnent tout cet argent, donc ce n’est pas vrai­ment la bonne façon de procéder. »