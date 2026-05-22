Le bras de fer se poursuit entre plusieurs grandes figures des circuits ATP et WTA et l’organisation de Roland‐Garros autour de la répartition des revenus générés par le tournoi.
Une vingtaine de joueurs stars, dont Jannik Sinner, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka ou encore Coco Gauff, ont décidé, en guise de protestation, de parler pendant seulement 15 minutes lors de la journée des médias prévue ce vendredi.
Andrey Rublev fait aussi partie de la liste des frondeurs et a expliqué le mécontentement général lors de son passage en conférence de presse ce vendredi.
« Il ne s’agit pas seulement d’argent. Il y a de nombreux aspects. Ils ne nous écoutent pas. Ils ne nous répondent pas. Je vous donne juste un exemple. Quand vous envoyez un courrier, personne ne répond pendant des mois. Sommes‐nous unis, ou bien vous vous en fichez complètement au point de ne même pas pouvoir répondre ? Il s’agit donc davantage de savoir si nous sommes unis et si nous essayons de faire quelque chose ensemble pour développer ce sport, pour que tout le monde se sente à l’aise. Ils traitent les joueurs parfois de manière inappropriée. C’est grâce aux joueurs qu’ils gagnent tout cet argent, donc ce n’est pas vraiment la bonne façon de procéder. »
Publié le vendredi 22 mai 2026 à 14:38