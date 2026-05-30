Quelques jours après l’abandon d’Alexander Blockx (37e mondial), qui s’est tordu la cheville en prenant appui sur une bâche de fond de court à l’en­traî­ne­ment, Zeynep Sonmez s’est blessée en double après s’être pris un panneau publicitaire.

La légende Martina Navratilova a réagi à cet abandon forcée de la joueuse turque et a envoyé un message aux orga­ni­sa­teurs du Grand Chelem parisien.

Been talking about them for DECADES.

They have always been dange­rous, but now being metal are even worse. The court is no longer big enough. But it should never be dange­rous… https://t.co/Jar1pIIR5G — Martina Navratilova (@Martina) May 30, 2026

« On en parle depuis des décen­nies. Ils ont toujours été dange­reux, mais main­te­nant qu’ils sont en métal, c’est encore pire. Le terrain n’est plus assez grand. Mais ça ne devrait jamais être dangereux… »