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Le gros coup de gueule de Navratilova contre le tournoi : « On parle de ce danger pour les joueurs depuis des décennies ! »

Par
Baptiste Mulatier
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Quelques jours après l’abandon d’Alexander Blockx (37e mondial), qui s’est tordu la cheville en prenant appui sur une bâche de fond de court à l’en­traî­ne­ment, Zeynep Sonmez s’est blessée en double après s’être pris un panneau publicitaire. 

La légende Martina Navratilova a réagi à cet abandon forcée de la joueuse turque et a envoyé un message aux orga­ni­sa­teurs du Grand Chelem parisien. 

« On en parle depuis des décen­nies. Ils ont toujours été dange­reux, mais main­te­nant qu’ils sont en métal, c’est encore pire. Le terrain n’est plus assez grand. Mais ça ne devrait jamais être dangereux… »

Publié le samedi 30 mai 2026 à 16:31

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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