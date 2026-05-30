Quelques jours après l’abandon d’Alexander Blockx (37e mondial), qui s’est tordu la cheville en prenant appui sur une bâche de fond de court à l’entraînement, Zeynep Sonmez s’est blessée en double après s’être pris un panneau publicitaire.
La légende Martina Navratilova a réagi à cet abandon forcée de la joueuse turque et a envoyé un message aux organisateurs du Grand Chelem parisien.
Been talking about them for DECADES.— Martina Navratilova (@Martina) May 30, 2026
They have always been dangerous, but now being metal are even worse. The court is no longer big enough. But it should never be dangerous… https://t.co/Jar1pIIR5G
« On en parle depuis des décennies. Ils ont toujours été dangereux, mais maintenant qu’ils sont en métal, c’est encore pire. Le terrain n’est plus assez grand. Mais ça ne devrait jamais être dangereux… »
Publié le samedi 30 mai 2026 à 16:31