Le direc­teur de la rédac­tion du site Punto De Break est inter­venu sur les réseaux sociaux au sujet de la polé­mique sur le balle de set « refusée » à Casper Ruud.

Respecto al punto de la polé­mica del Ruud‐Zverev :



Pasó LO MISMO hace dos años con Zverev y Alcaraz.



¿Ha habido robo al noruego ?



Os explico :



Esto que se muestra en pantalla (TNT) no es el Ojo de Halcón oficial. En este torneo NO lo hay, sino que todo se hace de la manera… https://t.co/nMSg5kNTW3 pic.twitter.com/j1fMsyP1Rn — José Morón (@jmgmoron) June 1, 2026

José clarifie la situa­tion de façon très précise en expli­quant avec quel produit travaille les chaines de télé­vi­sion et on est très loin du Hawk Eye officiel.

« Ce qui est affiché à l’écran n’est pas le Hawk Eye offi­ciel. Dans ce tournoi, il n’y en a PAS, tout se fait de la manière tradi­tion­nelle. Les chaînes de télé­vi­sion ont plusieurs caméras instal­lées dans le stade et font une esti­ma­tion de ce qui pour­rait être le rebond réel. Vous avez bien lu : une ESTIMATION. L’Oeil de Faucon réel a une marge d’er­reur de 2 à 3,6 milli­mètres, selon la source offi­cielle. Imaginez la marge d’er­reur de celui de la télé­vi­sion ! Le rebond affiché est très proche de la ligne. Est‐ce qu’il a pu sortir ? Peut‐être que oui, puisque c’est si serré qu’on peut parler de quelques milli­mètres à peine, mais peut‐être aussi que non »