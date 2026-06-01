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« Le Hawk‐Eye a une marge d’er­reur de 2 à 3,6 milli­mètres, selon la source offi­cielle. Imaginez la marge d’er­reur de celui de la télé­vi­sion ! » explique José Moron

Par
Laurent Trupiano
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Le direc­teur de la rédac­tion du site Punto De Break est inter­venu sur les réseaux sociaux au sujet de la polé­mique sur le balle de set « refusée » à Casper Ruud. 

José clarifie la situa­tion de façon très précise en expli­quant avec quel produit travaille les chaines de télé­vi­sion et on est très loin du Hawk Eye officiel.

« Ce qui est affiché à l’écran n’est pas le Hawk Eye offi­ciel. Dans ce tournoi, il n’y en a PAS, tout se fait de la manière tradi­tion­nelle. Les chaînes de télé­vi­sion ont plusieurs caméras instal­lées dans le stade et font une esti­ma­tion de ce qui pour­rait être le rebond réel. Vous avez bien lu : une ESTIMATION. L’Oeil de Faucon réel a une marge d’er­reur de 2 à 3,6 milli­mètres, selon la source offi­cielle. Imaginez la marge d’er­reur de celui de la télé­vi­sion ! Le rebond affiché est très proche de la ligne. Est‐ce qu’il a pu sortir ? Peut‐être que oui, puisque c’est si serré qu’on peut parler de quelques milli­mètres à peine, mais peut‐être aussi que non »

Publié le lundi 1 juin 2026 à 11:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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