Le directeur de la rédaction du site Punto De Break est intervenu sur les réseaux sociaux au sujet de la polémique sur le balle de set « refusée » à Casper Ruud.
Respecto al punto de la polémica del Ruud‐Zverev :— José Morón (@jmgmoron) June 1, 2026
Pasó LO MISMO hace dos años con Zverev y Alcaraz.
¿Ha habido robo al noruego ?
Os explico :
Esto que se muestra en pantalla (TNT) no es el Ojo de Halcón oficial. En este torneo NO lo hay, sino que todo se hace de la manera… https://t.co/nMSg5kNTW3 pic.twitter.com/j1fMsyP1Rn
José clarifie la situation de façon très précise en expliquant avec quel produit travaille les chaines de télévision et on est très loin du Hawk Eye officiel.
« Ce qui est affiché à l’écran n’est pas le Hawk Eye officiel. Dans ce tournoi, il n’y en a PAS, tout se fait de la manière traditionnelle. Les chaînes de télévision ont plusieurs caméras installées dans le stade et font une estimation de ce qui pourrait être le rebond réel. Vous avez bien lu : une ESTIMATION. L’Oeil de Faucon réel a une marge d’erreur de 2 à 3,6 millimètres, selon la source officielle. Imaginez la marge d’erreur de celui de la télévision ! Le rebond affiché est très proche de la ligne. Est‐ce qu’il a pu sortir ? Peut‐être que oui, puisque c’est si serré qu’on peut parler de quelques millimètres à peine, mais peut‐être aussi que non »
Publié le lundi 1 juin 2026 à 11:45