Dans les colonnes de l’Equipe, Jean Luc Azemar le juge arbitre de Roland‐Garros a bien voulu s’ex­pli­quer concer­nant la non disqua­li­fi­ca­tion du joueur fran­çais qui avait lancé une balle dans les tribunes touchant une spectatrice.

« Il y un geste très violent, on ne peut le nier. Je suis allé parler à la spec­ta­trice, et elle avait été touchée sur le bas de la jambe. Visuellement, il n’y avait rien, je lui ai demandé à plusieurs reprises si elle avait des douleurs et comme elle allait, elle n’avait rien. Dès qu’il y a du sang, une bles­sure c’est diffé­rent. L’an passé, il y avait eu la disqua­li­fi­ca­tion de la joueuse de double (Miyu Kato) sur le court 14 en quarts parce que la ramas­seuse de balles qui avait été touchée était en pleurs effrayée, avec une marque dans le cou. Dimanche soir, le geste était très moche, et le joueur très concentré dans son match, ne prenait pas trop de recul par rapport à ce qu’il avait commis mais ça ne justi­fiait pas une disqua­li­fi­ca­tion » a expliqué le juge arbitre.

Pour résumé, il faut que la victime en fasse des caisses pour que la sanc­tion soit lourde.

Espérons que Terence ira remer­cier la spec­ta­trice même s’il devrait logi­que­ment payer une lourde amende.