Méconnaissable, Iga Swiatek est passée tout proche d’une élimi­na­tion précoce de son tournoi favori. Après un premier set cauche­mar­desque, la cinquième joueuse mondiale a retrouvé son tennis, pour s’im­poser contre Elena Rybakina (1−6, 6–3, 7–5).

En confé­rence de presse, la triple cham­pionne en titre a estimé que ce match pour­rait être un tour­nant dans sa quête d’une nouvelle Coupe Suzanne‐Lenglen.

« Oui, ça veut dire beau­coup. Je pense que j’avais besoin de ce genre de victoire pour me montrer que j’étais capable de gagner sous pres­sion, et même si ça ne se passe pas toujours comme prévu, j’ai pu retourner le match pour le gagner. C’est une belle confir­ma­tion pour moi. Je voulais abso­lu­ment disputer un match comme celui‐là. C’est bien sûr formi­dable d’avoir le contrôle total du match, mais contre de grandes joueuses, ce n’est pas toujours possible. Je suis heureuse de m’être battue et d’avoir résolu des problèmes sur le court. »