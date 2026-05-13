S’il a posté un message rassu­rant deux jours après son abandon au deuxième tour du Masters 1000 de Rome, Arthur Fils s’est sans doute fait une grosse frayeur à deux semaines de Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).

Très attendu Porte d’Auteuil, le numéro 1 fran­çais aura poten­tiel­le­ment un gros coup à jouer en l’ab­sence du double tenant du titre, Carlos Alcaraz.

Boris Becker en personne lui a adressé un message sur le réseau social X.

« Repose‐toi un peu et rétablis‐toi complè­te­ment pour Roland‐Garros ! Le temps est de ton côté… », a écrit l’an­cien numéro 1 mondial et sextuple lauréat en Grand Chelem.

Get some rest und fully recover for RG !

Time is on your side … https://t.co/giG0sd1Pdu — Boris Becker (@TheBorisBecker) May 11, 2026

Arthur Fils a dix jours pour préparer au mieux Roland‐Garros, où il espé­rera sans doute ne pas tomber dans la partie de tableau de Jannik Sinner.