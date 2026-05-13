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Le message de Boris Becker à Arthur Fils quelques jours après son abandon à Rome

Par
Baptiste Mulatier
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S’il a posté un message rassu­rant deux jours après son abandon au deuxième tour du Masters 1000 de Rome, Arthur Fils s’est sans doute fait une grosse frayeur à deux semaines de Roland‐Garros (24 mai au 7 juin). 

Très attendu Porte d’Auteuil, le numéro 1 fran­çais aura poten­tiel­le­ment un gros coup à jouer en l’ab­sence du double tenant du titre, Carlos Alcaraz. 

Boris Becker en personne lui a adressé un message sur le réseau social X. 

« Repose‐toi un peu et rétablis‐toi complè­te­ment pour Roland‐Garros ! Le temps est de ton côté… », a écrit l’an­cien numéro 1 mondial et sextuple lauréat en Grand Chelem. 

Arthur Fils a dix jours pour préparer au mieux Roland‐Garros, où il espé­rera sans doute ne pas tomber dans la partie de tableau de Jannik Sinner.

Publié le mercredi 13 mai 2026 à 11:47

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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