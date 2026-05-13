S’il a posté un message rassurant deux jours après son abandon au deuxième tour du Masters 1000 de Rome, Arthur Fils s’est sans doute fait une grosse frayeur à deux semaines de Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).
Très attendu Porte d’Auteuil, le numéro 1 français aura potentiellement un gros coup à jouer en l’absence du double tenant du titre, Carlos Alcaraz.
Boris Becker en personne lui a adressé un message sur le réseau social X.
« Repose‐toi un peu et rétablis‐toi complètement pour Roland‐Garros ! Le temps est de ton côté… », a écrit l’ancien numéro 1 mondial et sextuple lauréat en Grand Chelem.
Get some rest und fully recover for RG !— Boris Becker (@TheBorisBecker) May 11, 2026
Time is on your side … https://t.co/giG0sd1Pdu
Arthur Fils a dix jours pour préparer au mieux Roland‐Garros, où il espérera sans doute ne pas tomber dans la partie de tableau de Jannik Sinner.
Publié le mercredi 13 mai 2026 à 11:47