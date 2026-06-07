Double tenant du titre et grand absent de cette édition 2026 de Roland‐Garros, Carlos Alcaraz a été l’un des premiers à féliciter publiquement l’Allemand suite à son sacre ce dimanche.
L’Espagnol, qui ne sera également pas de la partie à Wimbledon dans trois semaines, a tenu à complimenter les deux finalistes, dont évidemment Sascha, lauréat de son premier titre du Grand Chelem à 29 ans.
« Félicitations Sascha pour tin titre. Tu le mérites », a simplement et joliment écrit le septuple vainqueur en Grand Chelem en story sur son compte Instagram. La classe.
Publié le dimanche 7 juin 2026 à 21:55