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Le message de Carlos Alcaraz à Alexander Zverev après sa victoire en finale

Par
Thomas S
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Double tenant du titre et grand absent de cette édition 2026 de Roland‐Garros, Carlos Alcaraz a été l’un des premiers à féli­citer publi­que­ment l’Allemand suite à son sacre ce dimanche. 

L’Espagnol, qui ne sera égale­ment pas de la partie à Wimbledon dans trois semaines, a tenu à compli­menter les deux fina­listes, dont évidem­ment Sascha, lauréat de son premier titre du Grand Chelem à 29 ans. 

« Félicitations Sascha pour tin titre. Tu le mérites », a simple­ment et joli­ment écrit le septuple vain­queur en Grand Chelem en story sur son compte Instagram. La classe.

Publié le dimanche 7 juin 2026 à 21:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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