Double tenant du titre et grand absent de cette édition 2026 de Roland‐Garros, Carlos Alcaraz a été l’un des premiers à féli­citer publi­que­ment l’Allemand suite à son sacre ce dimanche.

L’Espagnol, qui ne sera égale­ment pas de la partie à Wimbledon dans trois semaines, a tenu à compli­menter les deux fina­listes, dont évidem­ment Sascha, lauréat de son premier titre du Grand Chelem à 29 ans.

« Félicitations Sascha pour tin titre. Tu le mérites », a simple­ment et joli­ment écrit le septuple vain­queur en Grand Chelem en story sur son compte Instagram. La classe.