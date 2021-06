En plus d’être un sacré joueur de tennis, Daniil Medvedev a toujours cultivé un grand sens de l’hu­mour. Impressionnant vain­queur de Cristian Garin en huitième de finale ce dimanche, le Russe a été inter­rogé sur le court Suzanne‐lenglen, comme le veut la coutume. Déjà très soutenu par le public fran­çais au tour précé­dent, Daniil a décidé d’en jouer en leur lançant un message assez clair avant son énorme duel face à Stefanos Tsitsipas en quarts de finale ce mardi.

« Ça va être un très gros matchs, on s’est joué en demi‐finales en Australie, on a une petite riva­lité, mais j’es­père que le public fran­çais sera de mon côté et que ça va beau­coup m’aider. J’espère que les gens qui vont venir mardi vont se dire : « ok, il parle fran­çais, il est sympa… aller on est pour lui (rires) ».

Et alors que public, conquis, commence à lancer des « Daniil, Daniil, Daniil ! », le Russe leur a demandé avec son flegme habi­tuel : « attendez mardi s’il vous plait, mardi. » Sacré Daniil.