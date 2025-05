Proche amie de Caroline Garcia sur le court et dans la vie, Alizé Cornet a partagé des mots touchants à son égard à l’oc­ca­sion de l’an­nonce de la retraite de la Tricolore en fin de saison.

Sur sa page Instagram, on y retrouve un carrousel de photos souve­nirs des deux joueuses en équipe de France, accom­pagné d’éloges concer­nant sa carrière mais égale­ment des conseils pour gérer au mieux l’après‐tennis. Parmi eux, le fait de profiter un maximum de chaque instant passé sur la terre battue parisienne.

« Une page se tour­nera bientôt pour toi ma Caro, et il y aurait tant de choses à dire. Sur ta carrière, ta déter­mi­na­tion, ton éthique, et l’ins­pi­ra­tion que tu es et conti­nueras d’être pour telle­ment de gens, moi y compris. Tu peux être si fière. Sur nos souve­nirs, aussi, et cette belle amitié qui nous lie et qui ne s’ar­rê­tera pas en même temps que ton tennis profes­sionnel. Bien au contraire. Merci d’avoir été ma parte­naire, ma coéqui­pière, ma joueuse préférée, mon amie. Profite de ta dernière danse, mais ne t’en fais pas, d’autres émotions incroyables t’attendent. »

Car rappe­lons le, Alizé Cornet est elle‐même passée par là un an aupa­ra­vant. Et elle avait notam­ment reçu un hommage vidéo de Rafael Nadal, rien que ça.