Boris Becker, entraî­neur de Novak Djokovic entre 2013 et 2016, a féli­cité son poulain sur Instagram pour son 3e titre à Roland‐Garros, syno­nyme de 23e sacre en Grand Chelem. Un bel hommage.

« Novak, tu l’as fait. Et de quelle manière ! Avec confiance, compé­tence et style. Toutes mes féli­ci­ta­tions pour ton 23e titre du Grand Chelem, un record. Compte tenu d’où tu viens, c’est une réus­site excep­tion­nelle. Je suis fier d’avoir fait partie de ton équipe et d’avoir remporté 6 de ces 23 titres ensemble. De plus, je suis ravi de ce qui t’at­tend : avec Wimbledon qui t’ap­pelle, tu n’as sûre­ment pas fini », a écrit la légende allemande.