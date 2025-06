« Il n’est pas impos­sible que ce soir, j’ai joué mon dernier match à Roland‐Garros. C’est la raison pour laquelle j’ai été submergé par l’émotion à la fin », a déclaré Novak Djokovic, sorti du court Philippe‐Chatrier sous une énorme ovation après sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales vendredi soir.

Touché, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, titrée trois sur la terre battue pari­sienne, a adressé un message au public fran­çais ce samedi.

Paris, you have my grati­tude. Thank you for your incre­dible support in a place that is very special to me 🇫🇷. Honestly some of the grea­test support I’ve received in my career 🙏🏼. Bravo to Jannik. Merci to @rolandgarros. À bientôt. pic.twitter.com/TKRZl7SIDN