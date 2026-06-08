Le soula­ge­ment doit être immense pour Alexander Zverev. Il l’a fait.

Tombeur en cinq sets de Flavio Cobolli en finale de Roland‐Garros (6−1, 4–6, 6–4, 6–7 [5], 6–1), l’Allemand a remporté à 29 ans son premier titre en Grand Chelem… Tant espéré.

L’homme aux 14 titres porte d’Auteuil, Rafael Nadal, a adressé un beau message à l’Allemand après son sacre.

« Félicitations pour ta victoire à Roland‐Garros C’est vrai­ment mérité après tout ce travail acharné et cette persé­vé­rance. Ça fait long­temps que tu vises ton premier Grand Chelem, et tu le mérites ample­ment ! Et féli­ci­ta­tions égale­ment à Flavio pour ce fantas­tique tournoi ! », a écrit l’Espagnol qui avait d’ailleurs glissé quelques conseils à Zverev l’été dernier lorsque ce dernier était venu s’en­traîner au sein de son académie à Majorque.

Congratulations, @AlexZverev on winning @rolandgarros ! 🏆 So well deserved after all the hard work and perse­ve­rance. You’ve been chasing your first Grand Slam for a long time, and you abso­lu­tely deserve it !



And congra­tu­la­tions to Flavio as well for a fantastic tour­na­ment ! 👏🏻 pic.twitter.com/opIe77jaj8 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 7, 2026

Des mots qui devraient forcé­ment ravi Alexander Zverev.