Le soulagement doit être immense pour Alexander Zverev. Il l’a fait.
Tombeur en cinq sets de Flavio Cobolli en finale de Roland‐Garros (6−1, 4–6, 6–4, 6–7 [5], 6–1), l’Allemand a remporté à 29 ans son premier titre en Grand Chelem… Tant espéré.
L’homme aux 14 titres porte d’Auteuil, Rafael Nadal, a adressé un beau message à l’Allemand après son sacre.
« Félicitations pour ta victoire à Roland‐Garros C’est vraiment mérité après tout ce travail acharné et cette persévérance. Ça fait longtemps que tu vises ton premier Grand Chelem, et tu le mérites amplement ! Et félicitations également à Flavio pour ce fantastique tournoi ! », a écrit l’Espagnol qui avait d’ailleurs glissé quelques conseils à Zverev l’été dernier lorsque ce dernier était venu s’entraîner au sein de son académie à Majorque.
Congratulations, @AlexZverev on winning @rolandgarros ! 🏆 So well deserved after all the hard work and perseverance. You’ve been chasing your first Grand Slam for a long time, and you absolutely deserve it !— Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 7, 2026
And congratulations to Flavio as well for a fantastic tournament ! 👏🏻 pic.twitter.com/opIe77jaj8
Des mots qui devraient forcément ravi Alexander Zverev.
Publié le lundi 8 juin 2026 à 12:32