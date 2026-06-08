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Le message fort de Nadal à Zverev après son premier titre en Grand Chelem

Par
Baptiste Mulatier
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Le soula­ge­ment doit être immense pour Alexander Zverev. Il l’a fait. 

Tombeur en cinq sets de Flavio Cobolli en finale de Roland‐Garros (6−1, 4–6, 6–4, 6–7 [5], 6–1), l’Allemand a remporté à 29 ans son premier titre en Grand Chelem… Tant espéré. 

L’homme aux 14 titres porte d’Auteuil, Rafael Nadal, a adressé un beau message à l’Allemand après son sacre. 

« Félicitations pour ta victoire à Roland‐Garros C’est vrai­ment mérité après tout ce travail acharné et cette persé­vé­rance. Ça fait long­temps que tu vises ton premier Grand Chelem, et tu le mérites ample­ment ! Et féli­ci­ta­tions égale­ment à Flavio pour ce fantas­tique tournoi ! », a écrit l’Espagnol qui avait d’ailleurs glissé quelques conseils à Zverev l’été dernier lorsque ce dernier était venu s’en­traîner au sein de son académie à Majorque. 

Des mots qui devraient forcé­ment ravi Alexander Zverev. 

Publié le lundi 8 juin 2026 à 12:32

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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