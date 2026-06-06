Si Flavio Cobolli disputera la finale de Roland‐Garros avec un match en moins dans les jambes, en raison du forfait de Matteo Arnaldi avant les demi‐finales, son adversaire Alexander Zverev, lui, ne se fait aucun souci sur le plan physique.
Toujours en quête d’un premier titre du Grand Chelem à 29 ans, l’Allemand dispose d’une opportunité en or et, à en croire ses déclarations, il aborde ce rendez‐vous dans des conditions idéales.
Q. Quelle est votre réaction au fait que Flavio n’ait pas eu à jouer sa demi‐finale ? Pensez‐vous que ce jour de repos supplémentaire pourrait avoir un impact dimanche ?
ALEXANDER ZVEREV : Pas vraiment, parce que je me sens bien. Je n’ai pas disputé de matchs extrêmement longs. Honnêtement, j’ai même l’impression que je pourrais rejouer tout de suite (sourire). Je ne pense pas que cela fera une grande différence dimanche.
Publié le samedi 6 juin 2026 à 20:10