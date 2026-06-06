Si Flavio Cobolli dispu­tera la finale de Roland‐Garros avec un match en moins dans les jambes, en raison du forfait de Matteo Arnaldi avant les demi‐finales, son adver­saire Alexander Zverev, lui, ne se fait aucun souci sur le plan physique.

Toujours en quête d’un premier titre du Grand Chelem à 29 ans, l’Allemand dispose d’une oppor­tu­nité en or et, à en croire ses décla­ra­tions, il aborde ce rendez‐vous dans des condi­tions idéales.

Q. Quelle est votre réac­tion au fait que Flavio n’ait pas eu à jouer sa demi‐finale ? Pensez‐vous que ce jour de repos supplé­men­taire pour­rait avoir un impact dimanche ?

ALEXANDER ZVEREV : Pas vrai­ment, parce que je me sens bien. Je n’ai pas disputé de matchs extrê­me­ment longs. Honnêtement, j’ai même l’impression que je pour­rais rejouer tout de suite (sourire). Je ne pense pas que cela fera une grande diffé­rence dimanche.