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Le message fort de Zverev avant sa finale contre Cobolli : « Il a du repos supplé­men­taire mais honnê­te­ment, j’ai l’im­pres­sion que j’au­rais pu rejouer tout de suite après ma demie »

Par
Baptiste Mulatier
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Si Flavio Cobolli dispu­tera la finale de Roland‐Garros avec un match en moins dans les jambes, en raison du forfait de Matteo Arnaldi avant les demi‐finales, son adver­saire Alexander Zverev, lui, ne se fait aucun souci sur le plan physique.

Toujours en quête d’un premier titre du Grand Chelem à 29 ans, l’Allemand dispose d’une oppor­tu­nité en or et, à en croire ses décla­ra­tions, il aborde ce rendez‐vous dans des condi­tions idéales.

Q. Quelle est votre réac­tion au fait que Flavio n’ait pas eu à jouer sa demi‐finale ? Pensez‐vous que ce jour de repos supplé­men­taire pour­rait avoir un impact dimanche ?
ALEXANDER ZVEREV : Pas vrai­ment, parce que je me sens bien. Je n’ai pas disputé de matchs extrê­me­ment longs. Honnêtement, j’ai même l’impression que je pour­rais rejouer tout de suite (sourire). Je ne pense pas que cela fera une grande diffé­rence dimanche.

Publié le samedi 6 juin 2026 à 20:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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