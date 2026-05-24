Alors que l’absence de Carlos Alcaraz à Roland‐Garros se faire nettement ressentir, autant au niveau des fans que des joueurs, Novak Djokovic, lors d’une interview réalisée pour Eurosport, a adressé un très joli message de son soutien à son collègue et rival du circuit.
🫶 « See you soon, 𝒂𝒎𝒊𝒈𝒐 »— Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 23, 2026
🧡 El mensaje de ánimo de Novak Djokovic a Carlos Alcaraz y su lucha por el 25º Grand Slam#RolandGarros pic.twitter.com/rtM0e7bGve
« Bien sûr que ça signifierait beaucoup. C’est l’objectif, c’est le but. Nous travaillons pour y parvenir et nous verrons bien ce qui se passera. Oui, remporter 25 titres ici signifierait, bien sûr, tout pour moi, et c’est la raison pour laquelle je suis ici, en compétition. C’est l’objectif et nous verrons bien ce qui se passera. Carlos, j’espère que tu te remettras vite. Tu manques au tennis. À bientôt, mon ami. »
Publié le dimanche 24 mai 2026 à 15:05