Alors que l’ab­sence de Carlos Alcaraz à Roland‐Garros se faire nette­ment ressentir, autant au niveau des fans que des joueurs, Novak Djokovic, lors d’une inter­view réalisée pour Eurosport, a adressé un très joli message de son soutien à son collègue et rival du circuit.

🫶 « See you soon, 𝒂𝒎𝒊𝒈𝒐 »



🧡 El mensaje de ánimo de Novak Djokovic a Carlos Alcaraz y su lucha por el 25º Grand Slam#RolandGarros pic.twitter.com/rtM0e7bGve — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 23, 2026

« Bien sûr que ça signi­fie­rait beau­coup. C’est l’ob­jectif, c’est le but. Nous travaillons pour y parvenir et nous verrons bien ce qui se passera. Oui, remporter 25 titres ici signi­fie­rait, bien sûr, tout pour moi, et c’est la raison pour laquelle je suis ici, en compé­ti­tion. C’est l’ob­jectif et nous verrons bien ce qui se passera. Carlos, j’es­père que tu te remet­tras vite. Tu manques au tennis. À bientôt, mon ami. »