Accueil Roland Garros

Le message plein de classe de Novak Djokovic pour Alcaraz : « Carlos, j’es­père une chose… »

Par
Thomas S
-
507

Alors que l’ab­sence de Carlos Alcaraz à Roland‐Garros se faire nette­ment ressentir, autant au niveau des fans que des joueurs, Novak Djokovic, lors d’une inter­view réalisée pour Eurosport, a adressé un très joli message de son soutien à son collègue et rival du circuit. 

« Bien sûr que ça signi­fie­rait beau­coup. C’est l’ob­jectif, c’est le but. Nous travaillons pour y parvenir et nous verrons bien ce qui se passera. Oui, remporter 25 titres ici signi­fie­rait, bien sûr, tout pour moi, et c’est la raison pour laquelle je suis ici, en compé­ti­tion. C’est l’ob­jectif et nous verrons bien ce qui se passera. Carlos, j’es­père que tu te remet­tras vite. Tu manques au tennis. À bientôt, mon ami. »

Publié le dimanche 24 mai 2026 à 15:05

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥