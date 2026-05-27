Qualifiée pour le troisième tour de Roland‐Garros après une victoire autoritaire contre Quevedo (6−0, 6–4), Elina Svitolina a été interrogé sur les récentes déclarations de sa compatriote, Marta Kostyuk, concernant le missile russe qui est tombé à quelques mètres de la maison de ses parents.
Et forcément, Elina n’y est pas insensible. Extraits.
Q. Il y a quelques jours, Marta Kostyuk nous a montré la photo d’une explosion provoquée par un missile russe tout près de la maison de ses parents. Elle a critiqué le circuit pour son manque de soutien envers les joueuses ukrainiennes. Hier, Oleksandra Oliynykova a également interpellé les joueuses russes en affirmant qu’elles se moquaient que des Ukrainiens meurent. Quelle est votre expérience de devoir vivre la guerre tout en étant en tournée avec des joueuses russes ?
ELINA SVITOLINA : Je pense que ce n’est pas une surprise que les choses se passent ainsi. C’est comme ça depuis quatre ans. J’ai en quelque sorte déjà, vous savez, arrêté d’y penser trop. C’est bien sûr très triste pour nous, parce que nous sommes toujours… comme dans le cas de Marta, par exemple. Un matin, on se réveille et on s’aperçoit que sa famille a frôlé la mort pendant la nuit. Cela fait déjà quatre ans que ça fait partie de notre quotidien, et on se sent désespérée face à ça. Donc, bien sûr, ça fait des années qu’on vit avec ça, et maintenant, en reparler… Pour moi, je pense qu’on a déjà analysé ça par le passé. On connaît la réaction qu’on obtient : aucune réaction, absolument aucune. D’une certaine manière, pour moi, c’est de voir comment je peux être utile à mon pays, comment je peux aider la prochaine génération en la motivant, en l’initiant au sport et en l’accompagnant dans cette voie, car c’est la seule façon dont je vois les choses aller de l’avant. Parce que quand on fait quelque chose, on ne peut pas tout contrôler ni tout le monde, donc d’une certaine manière, personnellement, je veux contrôler ce que je peux contrôler, c’est-à-dire les choses qui me permettent d’être utile à mon pays.
Publié le mercredi 27 mai 2026 à 19:02