Alors qu’il manquait clairement de repères sur terre battue et n’avait remporté qu’un seul match en Grand Chelem avant ce tournoi, Zachary Svajda a créé la surprise en se hissant en huitièmes de finale de Roland‐Garros.
Tombeur de Francisco Cerundolo en cinq sets (6−3, 6–4, 3–6, 4–6, 6–3), l’Américain de 23 ans a vécu un moment particulièrement chargé en émotion, disputant ce match le jour de l’anniversaire de son père, décédé l’an dernier.
Son parcours n’a pas laissé insensible Novak Djokovic, qui lui a adressé un message fort sur Instagram : « Félicitations Zach ! Tu le mérites. Ton père te regarde et sourit. »
The most generous heart ❤️ No matter what he’s dealing with he always shows up for others pic.twitter.com/Qe2Bn9vvW6— SuzieQ (@egrrrrl8446) May 30, 2026
Zachary Svajda va tenter de poursuivre sa belle aventure contre l’Italien Francisco Cobolli (14e mondial).
Publié le dimanche 31 mai 2026 à 14:58