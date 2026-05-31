Alors qu’il manquait clai­re­ment de repères sur terre battue et n’avait remporté qu’un seul match en Grand Chelem avant ce tournoi, Zachary Svajda a créé la surprise en se hissant en huitièmes de finale de Roland‐Garros.

Tombeur de Francisco Cerundolo en cinq sets (6−3, 6–4, 3–6, 4–6, 6–3), l’Américain de 23 ans a vécu un moment parti­cu­liè­re­ment chargé en émotion, dispu­tant ce match le jour de l’anniversaire de son père, décédé l’an dernier.

Son parcours n’a pas laissé insen­sible Novak Djokovic, qui lui a adressé un message fort sur Instagram : « Félicitations Zach ! Tu le mérites. Ton père te regarde et sourit. »

The most gene­rous heart ❤️ No matter what he’s dealing with he always shows up for others pic.twitter.com/Qe2Bn9vvW6 — SuzieQ (@egrrrrl8446) May 30, 2026

Zachary Svajda va tenter de pour­suivre sa belle aven­ture contre l’Italien Francisco Cobolli (14e mondial).