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Le message touchant de Novak Djokovic pour la surprise du tournoi

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il manquait clai­re­ment de repères sur terre battue et n’avait remporté qu’un seul match en Grand Chelem avant ce tournoi, Zachary Svajda a créé la surprise en se hissant en huitièmes de finale de Roland‐Garros.

Tombeur de Francisco Cerundolo en cinq sets (6−3, 6–4, 3–6, 4–6, 6–3), l’Américain de 23 ans a vécu un moment parti­cu­liè­re­ment chargé en émotion, dispu­tant ce match le jour de l’anniversaire de son père, décédé l’an dernier.

Son parcours n’a pas laissé insen­sible Novak Djokovic, qui lui a adressé un message fort sur Instagram : « Félicitations Zach ! Tu le mérites. Ton père te regarde et sourit. »

Zachary Svajda va tenter de pour­suivre sa belle aven­ture contre l’Italien Francisco Cobolli (14e mondial). 

Publié le dimanche 31 mai 2026 à 14:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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