En confé­rence de presse hier, Novak semblait plutôt calme même s’il a tenu à ne pas trop s’ex­primer sur ce qui l’a fina­le­ment perturbé depuis quelques semaines.

« Il y a eu diffé­rentes choses qui se sont produites depuis deux mois. Je ne rentrerai pas dans le détail, je pense que vous le comprenez. Je n’ai pas envie d’ou­vrir la boîte de pandore et de parler de toutes ces choses, mais j’es­saie de me concen­trer sur ce qui doit être fait, ce qui s’est produit s’est produit, cela reste derrière moi, c’est du passé. Je ne peux plus revenir dessus, mais je peux tenter de recti­fier certaines choses qui ne vont pas, qui ne sont pas utiles pour être au plus haut niveau. Et j’es­père que, en faisant cela, j’aurai de bons résul­tats ici »