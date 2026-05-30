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Le pari fou de Lucas Pouille : « Pour moi, il est bien placé pour aller en demie, voire en finale »

Par
Laurent Trupiano
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF -

Depuis la défaite de Djokovic, la partie basse du tableau est « dégagé » mais quelques ténors du tour sont encore en place comme Zverev, Rublev, Ruud et quelques pépites comme Fonseca, Mensik et aussi Jodar font « honneur » au tournoi. C’est pas vrai­ment le cas dans celle de Sinner, où le joueur le mieux classé est Flavio Cobolli. Ce samedi on va donc connaître les 8 heureux élus et on espère forte­ment que Moïse Kouamé va parvenir encore à passer un cap.

Interrogé à faire un pronostic sur le plateau de Prime Video, Lucas Pouille a fait un pari risqué mais qu’il assume entièrement.

« Si je dois choisir un joueur, je miserai sur Collignon. Je l’ob­serve depuis un certain temps et il propose un niveau de jeu digne du top 20 donc logi­que­ment pour moi, il peut aller en demi‐finale voir en finale »

Ce jour, le Belge affronte Arnaldi qui a sorti faci­le­ment Tsitsipas au tour précédent.

Publié le samedi 30 mai 2026 à 09:14

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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