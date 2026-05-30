Depuis la défaite de Djokovic, la partie basse du tableau est « dégagé » mais quelques ténors du tour sont encore en place comme Zverev, Rublev, Ruud et quelques pépites comme Fonseca, Mensik et aussi Jodar font « honneur » au tournoi. C’est pas vraiment le cas dans celle de Sinner, où le joueur le mieux classé est Flavio Cobolli. Ce samedi on va donc connaître les 8 heureux élus et on espère fortement que Moïse Kouamé va parvenir encore à passer un cap.
Interrogé à faire un pronostic sur le plateau de Prime Video, Lucas Pouille a fait un pari risqué mais qu’il assume entièrement.
« Si je dois choisir un joueur, je miserai sur Collignon. Je l’observe depuis un certain temps et il propose un niveau de jeu digne du top 20 donc logiquement pour moi, il peut aller en demi‐finale voir en finale »
Ce jour, le Belge affronte Arnaldi qui a sorti facilement Tsitsipas au tour précédent.
Publié le samedi 30 mai 2026 à 09:14