Lors de la confé­rence de presse orga­nisée par la FFT, Guy Forget, le direc­teur du tournoi, a annoncé une légère baisse du prize money. De l’ordre de 36 millions d’euros en 2020, il passe exac­te­ment à 34 367 125 euros.

Pour Guy, il faut surtout souli­gner le main­tient du montant pour les perdants du premier tour ainsi que pour les quali­fi­ca­tions : « L’écart de gains entre celui qui perd au premier tour et celui qui soulève le trophée est 23 fois plus impor­tant, nous sommes le tournoi du Grand Chelem où cet écart est le plus petit. Cela confirme le fait que l’on soutient le plus les joueurs qui ont été les plus touchés par cette crise sani­taire. On est assez fier de cela. »