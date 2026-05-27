Karen Khachanov aurait pu s’en mordre les doigts.

Alors qu’il avait tout le temps et l’es­pace pour conclure, sur un smash après rebond derrière le filet, à 5–4, 40–30 dans le quatrième set face à l’Argentin Marco Trungelliti (81e mondial) au deuxième tour de Roland‐Garros, le 15e joueur mondial a tota­le­ment boisé son coup.

Son adver­saire n’a pas pu s’empêcher de sourire, avant d’ob­tenir un debreak derrière.

🎾 #RolandGarros | 😱 OH LE RATÉ ! Karen Khachanov avait l’oc­ca­sion de conclure le match mais se loupe tota­le­ment et devra encore batailler pour accéder au troi­sième tour !



📺 Suivez les matchs en direct et inter­agissez sur la chaîne sport : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/jL8IcXxo2r — fran­cetv­sport (@francetvsport) May 27, 2026

Khachanov s’est fait très peur mais a fina­le­ment réussi à s’im­poser quelques minutes plus tard, dans le tie‐break de la quatrième manche : 7–6(5), 5–7, 6–1, 7–6(4), en 3h49 de jeu.