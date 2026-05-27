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Le raté de l’année pour Karen Khachanov sur balle de match !

Par
Baptiste Mulatier
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Karen Khachanov aurait pu s’en mordre les doigts. 

Alors qu’il avait tout le temps et l’es­pace pour conclure, sur un smash après rebond derrière le filet, à 5–4, 40–30 dans le quatrième set face à l’Argentin Marco Trungelliti (81e mondial) au deuxième tour de Roland‐Garros, le 15e joueur mondial a tota­le­ment boisé son coup. 

Son adver­saire n’a pas pu s’empêcher de sourire, avant d’ob­tenir un debreak derrière. 

Khachanov s’est fait très peur mais a fina­le­ment réussi à s’im­poser quelques minutes plus tard, dans le tie‐break de la quatrième manche : 7–6(5), 5–7, 6–1, 7–6(4), en 3h49 de jeu.

Publié le mercredi 27 mai 2026 à 15:04

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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