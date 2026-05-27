Karen Khachanov aurait pu s’en mordre les doigts.
Alors qu’il avait tout le temps et l’espace pour conclure, sur un smash après rebond derrière le filet, à 5–4, 40–30 dans le quatrième set face à l’Argentin Marco Trungelliti (81e mondial) au deuxième tour de Roland‐Garros, le 15e joueur mondial a totalement boisé son coup.
Son adversaire n’a pas pu s’empêcher de sourire, avant d’obtenir un debreak derrière.
🎾 #RolandGarros | 😱 OH LE RATÉ ! Karen Khachanov avait l’occasion de conclure le match mais se loupe totalement et devra encore batailler pour accéder au troisième tour !— francetvsport (@francetvsport) May 27, 2026
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Khachanov s’est fait très peur mais a finalement réussi à s’imposer quelques minutes plus tard, dans le tie‐break de la quatrième manche : 7–6(5), 5–7, 6–1, 7–6(4), en 3h49 de jeu.
Publié le mercredi 27 mai 2026 à 15:04