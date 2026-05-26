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Le regret de Gilles Simon pour Gaël Monfils : « J’aurais aimé qu’il joue contre un étranger pour voir un public à fond, car contre Hugo Gaston c’est sûr qu’il y avait de la retenue »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il n’avait jamais été battu par un Français à Roland‐Garros, Gaël Monfils s’est incliné face à Hugo Gaston pour son ultime match porte d’Auteuil (6−2, 6–3, 3–6, 2–6, 6–0).

Interrogé par L’Equipe, Gilles Simon a regretté ce tirage pour son ami, opposé à un compa­triote le soir de ses adieux au Grand Chelem parisien.

« Des souve­nirs, j’en ai beau­coup, mais le premier qui me passe par la tête c’est son revers plongé contre Jürgen Melzer en 2009, course, amortie, point gagné… Vous resi­tuez (sourires) ? Ce soir, c’est triste. J’aurais aimé qu’il passe et qu’il joue contre un étranger pour voir un public à fond, contre Hugo c’est sûr qu’il y avait de la retenue. Gaël a fait son match, à la bagarre. »

Publié le mardi 26 mai 2026 à 13:41

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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