Alors qu’il n’avait jamais été battu par un Français à Roland‐Garros, Gaël Monfils s’est incliné face à Hugo Gaston pour son ultime match porte d’Auteuil (6−2, 6–3, 3–6, 2–6, 6–0).

Interrogé par L’Equipe, Gilles Simon a regretté ce tirage pour son ami, opposé à un compa­triote le soir de ses adieux au Grand Chelem parisien.

« Des souve­nirs, j’en ai beau­coup, mais le premier qui me passe par la tête c’est son revers plongé contre Jürgen Melzer en 2009, course, amortie, point gagné… Vous resi­tuez (sourires) ? Ce soir, c’est triste. J’aurais aimé qu’il passe et qu’il joue contre un étranger pour voir un public à fond, contre Hugo c’est sûr qu’il y avait de la retenue. Gaël a fait son match, à la bagarre. »