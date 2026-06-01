Vainqueur en 5 manches de Rublev, Jakob a insisté sur l’idée qu’il s’agis­sait main­te­nant d’un nouveau tournoi et qu’il fallait savoir s’adapter à ces chan­ge­ments pour conti­nuer à rester performant.

« Ce sont cinq jours où j’ai mené trois combats formi­dables contre des grands joueurs. C’est un Grand Chelem. C’est comme ça que ça fonc­tionne. Et lors­qu’on arrive dans les derniers tours, peu importe qui vous avez en face, votre adver­saire voudra montrer son meilleur tennis, moi aussi d’ailleurs. Donc, c’est très diffi­cile dans ces condi­tions. Ces derniers jours étaient donc très diffi­ciles, mais comme je l’ai dit, d’un point de vue mental sur le court, c’est une ques­tion de dyna­mique. Peu importe si vous êtes mené de deux sets, vous pouvez avoir un break de retard, et vous pouvez aussi, vous‐même, mener de deux sets et la dyna­mique peut s’in­verser. Tout est ouvert, tout peut arriver »