Il y a un an, le 21 mars 2019, le nouveau court Simonne-Mathieu était inauguré par la Fédération française de tennis en présence de son président, Bernard Giudicelli, la maire de Paris Anne Hidalgo et de l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy. Le court, situé dans les serres d’Auteuil et d’une capacité de 5 000 places, a été dévoilé au monde entier et a connu un immense succès lors de l’édition 2019.