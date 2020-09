Nous avions sept joueurs tricolores en lice ce dimanche. Au final, le bilan est donc de 3 victoires pour 3 succès alors que le match de Corentin Mouet a été interrompu à cause de la pluie. On retiendra surtout la bonne fin de match la Lyonnaise qui a su serrer le jeu au bon moment. En revanche, la défaite de Jérémy Chardy est une vraie déception car on pensait qu’il avait les moyens de l’emporter surtout après avoir sauvé six balles de matchs. Pour Benjamin Bonzi, sorti des qualifications, l’aventure continue après son succès solide face au jeune finlandais Ruusvuori.



Caroline Garcia (FRA) – Anett Konaveit (EST) : 6-4, 3-6, 6-3



Benoit Paire (FRA) – Kwon Soonwoo (COT) : 7-5, 6-4, 6-4.

Jérémy Chardy (FRA) – Jurij Rodionov (AUT) : 6-3, 6-4, 6-7 (6), 4-6, 8-10

Benjamin Bonzi (FRA) – Emil Ruusvuori (FIN) : 6-2, 6-4, 4-6, 6-4

Antoine Hoang (FRA) – Dominik Koepfer (GER) : 2-6, 6-3, 1-6, 1-6

Elliot Benchetrit (FRA) – John Isner (USA) : 4-6, 1-6, 3-6.

Corentin Moutet (FRA) – Lorenzo Giustino (ITA) : 6-0, 6-7(7), 3-4 puis interrompu