Bourreau d’Alexander Zverev en finale de l’US Open 2020 alors qu’il était mené deux sets à rien, Dominic Thiem, qui est égale­ment un bon ami de l’Allemand, lui a rendu un magni­fique hommage sur son compte Instagram.

Deux jours après le sacre de Sascha à Roland‐Garros, l’Autrichien, double fina­liste sur la terre battue pari­sienne, l’a chaleu­reu­se­ment félicité.

« Toutes mes féli­ci­ta­tions à Alexander Zverev pour ce premier titre du Grand Chelem incroyable et ample­ment mérité ! Nous avons fait nos débuts sur le circuit presque en même temps en 2014, et te voir enfin brandir un trophée du Grand Chelem me rend sincè­re­ment heureux. Très peu de joueurs méri­taient ce moment autant que toi. Ta carrière a tout simple­ment été trop brillante pour ne pas être couronnée d’un titre majeur. Quelle finale ! Quel combat ! Profite de chaque seconde, cham­pion. Tu l’as bien mérité. »