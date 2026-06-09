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Le sublime hommage de Dominic Thiem à Alexander Zverev : « Nous avons fait nos débuts sur le circuit presque en même temps en 2014, et te voir enfin brandir un trophée du Grand Chelem me rend sincè­re­ment heureux. Très peu de joueurs méri­taient ce moment autant que toi »

Par
Thomas S
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September 13, 2020 - 2020 US Open Men's Singles Finalist Alexander Zverev and Men's Singles Champion Dominic Thiem. (Photo by Pete Staples/USTA)

Bourreau d’Alexander Zverev en finale de l’US Open 2020 alors qu’il était mené deux sets à rien, Dominic Thiem, qui est égale­ment un bon ami de l’Allemand, lui a rendu un magni­fique hommage sur son compte Instagram.

Deux jours après le sacre de Sascha à Roland‐Garros, l’Autrichien, double fina­liste sur la terre battue pari­sienne, l’a chaleu­reu­se­ment félicité. 

« Toutes mes féli­ci­ta­tions à Alexander Zverev pour ce premier titre du Grand Chelem incroyable et ample­ment mérité ! Nous avons fait nos débuts sur le circuit presque en même temps en 2014, et te voir enfin brandir un trophée du Grand Chelem me rend sincè­re­ment heureux. Très peu de joueurs méri­taient ce moment autant que toi. Ta carrière a tout simple­ment été trop brillante pour ne pas être couronnée d’un titre majeur. Quelle finale ! Quel combat ! Profite de chaque seconde, cham­pion. Tu l’as bien mérité. »

Publié le mardi 9 juin 2026 à 18:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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