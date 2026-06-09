Bourreau d’Alexander Zverev en finale de l’US Open 2020 alors qu’il était mené deux sets à rien, Dominic Thiem, qui est également un bon ami de l’Allemand, lui a rendu un magnifique hommage sur son compte Instagram.
Deux jours après le sacre de Sascha à Roland‐Garros, l’Autrichien, double finaliste sur la terre battue parisienne, l’a chaleureusement félicité.
« Toutes mes félicitations à Alexander Zverev pour ce premier titre du Grand Chelem incroyable et amplement mérité ! Nous avons fait nos débuts sur le circuit presque en même temps en 2014, et te voir enfin brandir un trophée du Grand Chelem me rend sincèrement heureux. Très peu de joueurs méritaient ce moment autant que toi. Ta carrière a tout simplement été trop brillante pour ne pas être couronnée d’un titre majeur. Quelle finale ! Quel combat ! Profite de chaque seconde, champion. Tu l’as bien mérité. »
Publié le mardi 9 juin 2026 à 18:50