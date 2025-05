Blessé au dos lors de sa victoire en cinq sets contre Jaume Munar, Arthur Fils a expliqué son forfait pour le troi­sième tour à Roland‐Garros. Et il en a profité pour répondre à la pique de l’Espagnol, qui jugeait son temps mort médical injus­tifié.

« Il y a de la frus­tra­tion, c’est sûr, ça fait partie de la vie d’un sportif de haut niveau, il y a toujours le risque de la bles­sure. Comme je dis, c’est une bles­sure que je connais, ça ne m’in­quiète pas tant que ça. Il faut juste réussir à bien me soigner, et puis à repartir vers l’avant. Comme je l’ai déjà dit, j’en ai 10, 12 des Roland encore à jouer ! C’est sûr, c’est dommage, on avait fait un bon match contre Munar avec le public, c’était une très belle atmo­sphère, c’était dingue ; mais pendant le match, j’ai vite compris que le tour suivant, je n’al­lais pas pouvoir le jouer, et que je n’avais pas que des crampes comme il l’a dit… (Rire.) »

Le numéro 1 fran­çais devrait s’ab­senter des courts quatre à six semaines à l’issue de cette déci­sion, compro­met­tant sa parti­ci­pa­tion à Wimbledon.