Iga Swiatek a déjà tout d’une grande. A seulement 19 ans, elle est devenue la première joueuse polonaise, homme et femmes confondus, a remporter un titre du Grand Chelem. Historique.

Avant cette finale face à l’Américaine Sofia Kenin (6e), la jeune prodige polonaise Iga Swiatek n’avait pas encaissé plus de 4 jeux dans un set. Face à elle, la numéro 2 mondiale et la lauréate de l’édition 2018, Simona Halep, n’en avait inscrit que trois en 1 heure de jeu.

Autant dire que la tâche de l’Américaine s’annonçait compliquée d’autant qu’elle est apparue sur le court Philippe Chatrier avec une cuisse gauche fortement strappée.

Loin d’être perturbée, La 53e mondial en a profité pour appuyer là où ça fait mal. C’est à dire en ramenant chaque balle dans le court et en hésitant pas à utiliser des variations avec quelques amorties finement distillées.

Après avoir remporté la première manche 6-4 face à une Kenin combattive, Swiatek n’était plus qu’à un petit set du Graal. Et l’appel au kiné de la 6e mondiale a définitivement scellé cette victoire. Cette dernière, incapable de défendre ses chances à 100 %, a vu son adversaire l’enfoncer sur chaque frappe.

La Polonaise peut lever les bras au ciel et tenter de réaliser ce qui vient de se passer. Son pays tient une nouvelle et belle championne, et elle n’a que 19 ans…